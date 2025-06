Exprimant son soutien aux déclarations de son homologue turc, concernant le conflit israélo-palestinien, le président vénézuélien a dit être “entièrement d'accord avec Recep Tayyip Erdogan”.

Et d'ajouter: “Il utilise des termes très sages. Il est temps de respecter les résolutions des Nations Unies et de parvenir à une paix totale et équitable. Je suis convaincu que le seul leader capable d'intervenir dans cette situation, de parvenir à un cessez-le-feu et d'initier une paix équitable est Erdogan".

Le président turc a plusieurs fois appelé à la création de deux Etats et exhorté Israël à reconnaître les frontières de la Palestine telles qu'établies par l'accord des Nations Unies de 1967.

Le président Maduro a de même condamné le ciblage par les forces israéliennes de bâtiments abritant des familles palestiniennes et des civils, accusant Israël de commettre un "génocide" contre les Palestiniens de Gaza.

Dans ce programme, il s’est montrés critique à l’égard des médias internationaux pour leur silence face aux massacres perpétrés contre le peuple palestinien qui est bombardé, tué et subit des emprisonnements quotidiens et sans distinction .

"Ce qui se passe actuellement est le résultat de la violation permanente de l'accord des Nations Unies de 1967 qui a appelé à la création de deux États, la Palestine et Israël, et a désigné Jérusalem-Est comme la capitale de la Palestine. Depuis lors, toutes les administrations israéliennes ont systématiquement violé cette résolution de l'ONU" a-t-il ajouté.

Maduro a appelé les chrétiens, les musulmans et les juifs du monde entier à appeler l'ONU à un metre en place un cessez-le-feu pour que “des négociations de paix commencent immédiatement pour rétablir les droits historiques du peuple palestinien en matière d'indépendance, de territoire et de paix".

