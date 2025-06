Par la rédaction

En 1917, Arthur Balfour, alors ministre britannique des affaires étrangères, a écrit une lettre à Lionel Walter Rothschild, un dirigeant de la communauté juive britannique.

Dans cette lettre, Balfour s'engage à ce que le gouvernement britannique facilite "l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine".

Cette lettre est depuis lors connue sous le nom de "Déclaration Balfour".

En 1922, la Société des Nations a donné à la Grande-Bretagne le pouvoir obligatoire sur le territoire appelé à l'époque Palestine. Ce territoire comprenait l'Israël d'aujourd'hui ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza.

Pendant le mandat, la Grande-Bretagne a autorisé l'afflux d'immigrants juifs en Palestine et a commencé à concrétiser l'objectif d'établir un État juif en Palestine.

L'immigration juive en Palestine entre 1933 et 1939 a donné lieu à des troubles généralisés et à des incidents violents entre Juifs et Arabes.

Déclaration de l'indépendance d'Israél

Le 14 mai 1948, la Grande-Bretagne a mis fin à son mandat sur la Palestine à la suite d'une résolution de l'ONU adoptée l'année précédente, qui appelait au partage du territoire entre les Arabes et les Juifs.

Le même jour, l'État d'Israël est fondé sur les terres accordées aux Juifs par le plan de partage.

La première guerre israélo-arabe a éclaté un jour après la création de l'État d'Israël. Les forces en présence étaient celles de l'Égypte, de la Syrie, de la Jordanie, de l'Irak et du Liban.

Les Arabes ont perdu la guerre. Plus de 500 villages, villes et cités palestiniens ont été détruits ; on estime à 750 000 le nombre de Palestiniens chassés de chez eux ; les Palestiniens sont soudain devenus apatrides et la terre qui s'appelait Palestine avant 1948 est devenue l'Israël d'aujourd'hui.

Le conflit israélo-palestinien n'a cessé de se compliquer depuis lors.

Les Arabes pour les frontières de 1967

Israël a mené quatre autres guerres contre les Arabes (en 1956, 1967, 1973 et 1982) et en est sorti victorieux à chaque fois.

Les Arabes, qui ont rejeté le plan de partage des Nations unies en 1948, sont désormais prêts à n'accepter que les terres supplémentaires qu'ils ont perdues lors de la guerre des Six Jours en 1967, à savoir Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est.

Toutes les initiatives de paix entre Israël et la Palestine ont été mises de côté après avoir été rendues inutiles, les deux parties restant concentrées sur le cycle de violence qui ne cesse de s'intensifier.

Elles se sont avérées si fragiles parce qu'elles étaient loin de discuter des questions centrales et les plus épineuses de la Palestine indépendante, de Jérusalem et du retour des réfugiés, dont le nombre est estimé à environ six millions.

Aujourd'hui, les Palestiniens qui restent en Israël représentent environ 21 % de la population, sur une population totale de 9,73 millions d'habitants.

Naissance du Hamas

En 1987, un soulèvement populaire - connu dans le monde entier comme la première Intifada - a éclaté à Gaza contre l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est.

Le soulèvement a pris fin après la signature des accords d'Oslo en 1993 avec la formation de l'Autorité palestinienne (AP) en tant que gouvernement intérimaire jouissant d'une autonomie limitée dans les zones urbaines de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Cependant, Israël maintient son contrôle sur la sécurité et sa capacité à effectuer des raids à tout moment.

En 1995, Israël a construit une clôture électronique et un mur de béton autour de Gaza, rompant ainsi les interactions entre les deux territoires palestiniens.

Le Hamas s'est fait connaître peu après le début du premier soulèvement palestinien, en 1987, contre l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est.

Le groupe s'oppose aux accords de paix d'Oslo, ne reconnaît pas le statut d'État d'Israël mais accepte un État palestinien basé sur les frontières de 1967.

Le groupe a créé une branche militaire, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, pour mener une lutte armée contre l'occupation israélienne.

Il contrôle la bande de Gaza depuis 2007, un territoire d'environ 365 km² où vivent plus de 2 millions de personnes, après avoir remporté les élections législatives de 2006.