Mercredi, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a appelé à dénoncer la politique du "double standard" appliquée par la communauté internationale en ce qui concerne la Cause palestinienne.

Les déclarations d'Attaf ont été faites lors de son discours prononcé lors de la réunion d'urgence du Conseil des Etats arabes au niveau ministériel sur la situation en Palestine.

Attaf a appelé à dénoncer la politique de "deux poids, deux mesures" au sujet de la Cause la plus juste de la planète (en référence à la question palestinienne).

Et d'ajouter: "L'occupation sioniste pensait à tort que le peuple palestinien était impuissant et qu'il avait baissé les bras. Nos cœurs sont brisés de tristesse, de douleur et de chagrin face aux crimes commis contre les civils palestiniens et face à certaines positions internationales honteuses qui refusent de rendre justice à ce peuple".

Lors d'un entretien téléphonique passé lundi avec son homologue palestinien, Mahmoud Abbas, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, a affirmé l'entière solidarité du gouvernement et du peuple algériens avec le peuple palestinien frère, selon un communiqué de la Présidence algérienne.

Samedi à l'aube, le Hamas et d'autres factions palestiniennes à Gaza ont lancé l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", en réponse aux "attaques continues des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée".

De son côté, l'armée israélienne a lancé l'opération "Epées de fer" et continue de lancer des raids intensifs dans de nombreuses zones de la Bande de Gaza, habitée par plus de deux millions de Palestiniens qui souffrent de conditions de vie détériorées en raison du blocus israélien en cours depuis 2006.