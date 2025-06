La présidence de la République sénégalaise a dévoilé mercredi soir la composition du nouveau gouvernement par la voix du secrétaire général de la présidence Oumar Samba Bâ procédant à la lecture des décrets en direct sur la télévision publique, Rts.

Cette nouvelle composition fait suite à la dissolution vendredi du premier gouvernement dirigé par le premier ministre Amadou Bâ nommé le 17 septembre 2022.

"Le nouveau gouvernement mis en place est un gouvernement de mission et de combat qui compte 39 ministres", a indiqué le premier ministre Amadou Bâ.

"Ce gouvernement est chargé pour les 6 prochains mois de consacrer ses actions autour de 4 orientations majeures", a poursuivi le Premier ministre s’exprimant à la suite du secrétaire général de la présidence.

"Premièrement, répondre aux défis de la souveraineté et assurer une bonne organisation de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Deuxièmement, prendre en charge les urgences économiques et sociales notamment la consolidation de la croissance, l'amélioration du pouvoir d’achat des populations, la lutte contre la vie chère, l’insertion, et l’emploi des jeunes", a décliné le PM.

"Veiller au fonctionnement adéquat des services publics et à la stabilité sociale de l’ensemble des secteurs de la vie de la nation. Finaliser les projets prioritaires du chef de l'État et amorcer le déploiement à partir du dernier trimestre 2023 du plan d’actions prioritaires du plan Sénégal émergent (Pse)", a-t-il dit au sujet des deux autres.

Le nouvel attelage gouvernemental qui compte un ministre de plus que le précédent est caractérisé par des permutations et reconductions avec six nouveaux entrants.

Des départs

Deux départs ont été enregistrés en plus de trois ministres ayant démissionné et dont les départements avaient été confiés au Pm pour assurer l’intérim. Yankhoba Diattara, ministre des sports et Aly Saleh Diop en charge de l’élevage (membres du parti Rewmi, affilié à la mouvance présidentielle) avaient démissionné en avril 2023 suite à l’annonce de leur leader Idrissa Seck de se présenter à la présidentielle de 2024.

Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’agriculture a quitté son poste en réaction au choix porté par le président Macky sur Amadou Bâ comme candidat officiel à la présidentielle de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar ; Ndiaye s’est dans la lancée porté candidat.

Candidat déclaré de la coalition présidentielle, le Pm Amadou Bâ va faire face à des dissidents de sa formation politique dont l’ancien Pm Mouhammad Boun Dionne, Aly Ngouille Ndiaye en plus des ténors de l’opposition.

Le pays va vivre en 2024 la toute première présidentielle sans le président sortant en tant que candidat.