Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, Martin Griffiths, a annoncé dans la nuit du mercredi au jeudi, sur la plateforme X, l'allocation de 9 millions de dollars pour financer les efforts humanitaires immédiats en Palestine.

Martin Griffiths a déclaré que "La situation humanitaire dans le territoire palestinien occupé se détériore. J'ai alloué 9 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence (UNCERF) pour permettre des efforts de secours immédiats".

Samedi dernier, à l'aube, l'opération militaire "Déluge d'Al-Aqsa" a été lancée contre Israël par le Hamas en collaboration avec d'autres factions palestiniennes à Gaza, en réponse "aux attaques continues des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux de culte, et plus particulièrement contre la mosquée Al-Aqsa dans Jérusalem-Est occupée".

De son côté, l'armée israélienne a lancé l'opération "Épées de fer" et continue de mener des frappes intensives contre de nombreuses zones de la bande de Gaza, habitée par plus de deux millions de Palestiniens, qui subissent de conditions de vie détériorées, à cause du blocus israélien en place depuis 2006.

