Par Anne Nzouankeu

Honoré est un fleuriste particulier. Au lieu d’utiliser les pots de fleurs classiques, il a décidé il y a quatre ans, de plutôt recycler les coques de téléviseurs et d’ordinateurs en panne. Honoré a eu cette idée lorsqu’il avait constaté que les rues étaient pleines de déchets. Il avait également constaté que contrairement à d’autres déchets, ces coques ne se dégradaient pas, au contraire, leur nombre augmentait de jour en jour.

Le fleuriste a donc décidé de les transformer en pots de fleur, surtout qu'en plus de protéger l'environnement, le design est innovant et attractif.

Lire aussi: Le Cameroun rapatrie 75 citoyens de Tunisie

"Quand j’ai commencé à ramasser ces coques dans les poubelles, les gens se posaient des questions et me demandaient ce que j’allais en faire. Je leur faisais comprendre que je suis en train de recycler ces coques pour en faire des pots de fleurs. Avec le temps, j’ai constaté que les coques de télévisions ont un meilleur design et sont plus solides que les pots qu’on nous vend dans les boutiques", explique Honoré à TRT Afrika.

Au Cameroun, nombreux sont ceux qui utilisent encore des écrans d'ordinateur et des téléviseurs à "tube cathodique". En cas de panne, ils font appel à un réparateur. Mais l'appareil qui ne peut plus être réparé, il est alors abandonné au réparateur qui, à son tour, le jette soit à la rue, soit à la poubelle.

Le fleuriste a recruté quelques jeunes qui sillonnent les quartiers pour collecter les épaves directement auprès des réparateurs d’appareils électroniques et les ramener dans son jardin. Pour recycler, le fleuriste commence par nettoyer les coques, il ajoute du plastique au fond pour retenir la terre, incorpore la fleur de son choix et recouvre le tout de terre.

Lire aussi: Au Cameroun, les constructions anarchiques causent près de 100 morts en moins d’un an

En plus, de protéger l’environnement des déchets électroniques, le fleuriste vulgarise aussi ses pots auprès de la population locale à qui il vend au même prix que les classiques, ceci pour encourager les gens à découvrir les pots recyclés. Et ses clients apprécient.

"Je passais, j’ai vu les coques, j’ai acheté un pot de fleur. Ça m’a vraiment intéressé parce qu’il lutte contre la pollution et c’est ma manière de l’encourager", affirme Abdou Zounedou, un fidèle client.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les déchets électroniques mettent en danger la vie des personnes et des animaux du fait que ce type de déchets ne se dégrade pas rapidement. Ils contiennent des substances toxiques comme le plomb, le cadmium ou le mercure qui peuvent contaminer le sol, l'eau et l'air quand ils sont éliminés de façon inadéquate c’est-à-dire incinérés ou jetés dans des décharges.

Heureusement, le fleuriste Honoré a trouvé un moyen respectueux de l’environnement : le recyclage. Honoré avait été l’un des premiers au Cameroun à recycler les déchets électroniques de cette façon. Depuis un an, d’autres fleuristes suivent la voie et on voit de plus en plus des pots de fleurs recyclés dans les rues.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp