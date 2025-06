Par Diyar Guldogan

La Turquie a "neutralisé" un total de 1 640 terroristes du YPG/PKK depuis le début de cette année, y compris ceux qui se cachaient de l'autre côté de la frontière en Irak et dans le nord de la Syrie, a annoncé jeudi le ministère de la Défense nationale.

"252 terroristes ont été neutralisés la semaine dernière", selon la même source.

Les autorités turques utilisent le terme « neutraliser » pour laisser entendre que les terroristes en question se sont rendus ou ont été tués ou capturés.

Concernant les récentes frappes aériennes de la Turquie dans le nord de l'Irak et en Syrie, le responsable a déclaré qu'un total de 194 cibles, dont des grottes, des abris, des installations et des entrepôts utilisés par les terroristes, ont été détruites.

"Avec les opérations en question, l'organisation terroriste a reçu un coup dur et, selon les premières conclusions, 229 terroristes ont été neutralisés", a-t-il ajouté.

La Turquie a récemment mené des frappes aériennes dans le nord de la Syrie et de l'Irak pour éliminer les attaques terroristes contre le peuple turc et les forces de sécurité en « neutralisant » le PKK/YPG et d'autres éléments terroristes afin d'assurer la sécurité des frontières sur la base de son droit de légitime défense en vertu de l'article 51 de la loi (Charte des Nations Unies).

Les frappes aériennes faisaient suite à une attaque déjouée à Ankara, la capitale turque. Le 1er octobre, un kamikaze s'est fait exploser devant le bâtiment du ministère de l'Intérieur, tandis qu'un autre terroriste a été tué par les forces de sécurité à la porte d'entrée.

Deux policiers ont été légèrement blessés lors de l'attaque. Le ministère turc de l'Intérieur a confirmé les liens des assaillants avec le groupe terroriste PKK.

À la suite de l'incident du 1er octobre, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que les installations appartenant au groupe terroriste PKK/YPG en Irak et en Syrie étaient des « cibles légitimes » des forces armées turques, et a averti les tiers – sans les nommer – de rester à l'écart des installations du PKK/YPG.

Les États-Unis ont qualifié d’« incident regrettable » l’abattage d’un drone turc la semaine dernière à Al Hasakah en Syrie, mais n’ont pas expliqué pourquoi les troupes américaines se trouvaient à proximité des terroristes du YPG/PKK dans le nord de la Syrie après que les responsables turcs aient averti les tiers de rester à l’écart.

Des sources du ministère turc de la Défense nationale, qui ont demandé à rester anonymes en raison des restrictions imposées aux médias, ont nié les affirmations selon lesquelles l'avion américain qui a abattu le drone avait décollé de la base d'Incirlik, dans la province turque d'Adana.

"Ce n'est que pure spéculation que l'avion a décollé d'Incirlik, une telle situation est hors de question", ont indiqué les sources.

Lorsqu'on leur a demandé d'où l'avion avait décollé, les sources ont répondu : "Il a décollé de Jordanie".

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK – répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE – a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

"Pas de cibles autres que les terroristes"

Le responsable turc a souligné que les forces armées turques n'ont pas d'autres cibles que les terroristes.

"Toutes nos opérations contre la menace terroriste contre notre pays sont menées conformément au droit international, dans le respect des frontières et de l'intégrité territoriale de tous nos voisins, dans le cadre du droit de légitime défense, et en ciblant uniquement les éléments terroristes dans le pays. région", a-t-il déclaré.

En Syrie, a déclaré le responsable, toutes les mesures nécessaires sont prises pour maintenir la sécurité et la stabilité dans les zones d'opérations antiterroristes transfrontalières de la Turquie, et les attaques terroristes reçoivent une réponse en nature.

Depuis janvier, 388 incidents de harcèlement et attaques ont été perpétrés par le groupe terroriste YPG/PKK dans les zones d'opérations antiterroristes de Turquie, et 1 246 terroristes ont été « neutralisés » grâce à la réponse immédiate des soldats turcs, a-t-il ajouté.

Concernant les passages illégaux vers la Turquie, le responsable a déclaré que grâce à des mesures efficaces supplémentaires, 9 230 personnes, dont 537 terroristes, qui tentaient de traverser illégalement les frontières de la Turquie, ont été arrêtées depuis janvier.

Environ 171 382 personnes ont été empêchées de franchir la frontière.

La Turquie est un point de transit clé pour les migrants irréguliers qui souhaitent entrer en Europe pour commencer une nouvelle vie, en particulier ceux fuyant la guerre et les persécutions.

Le pays, qui accueille déjà 4 millions de réfugiés, soit plus que tout autre pays au monde, prend de nouvelles mesures à ses frontières pour empêcher un nouvel afflux de migrants.