Par Kudra Maliro

Le Niger est un pays d’Afrique de l’Ouest qui abrite une grande diversité de peuples et de cultures. Parmi eux, les Peuls Wodaabés, une communauté nomade d’éleveurs et de marchands, qui célèbrent chaque année à la fin de la saison des pluies un événement unique.

"Nous n’allons pas organiser le Guérouwal cette année suite aux problèmes financiers. Les fêtes seront organisées dans de petites communautés" a déclaré à TRT Afrika Aboubacar Yacouba Maiga, chef de division fête et foire au ministère de la Culture.

Le festival Guérouwal, qui signifie "parade des jeunes hommes ou fête de la beauté" en langue peule, est une cérémonie traditionnelle qui vise à honorer la beauté, l’élégance et la danse.

Célébrée chaque année au début du mois de septembre jusqu’à décembre pour fêter le début de la saison pluvieuse après plus de quatre mois de sècheresse, les Peuls (Wodaabés) organisent des concours de séduction où les jeunes hommes se parent de leurs plus beaux atours, se maquillent le visage et défilent devant les femmes, qui choisissent leur prétendant.

"Les femmes aussi sont choisies par les hommes, mais il faut que la femme accepte. Parce que chez les Bororo, il n’y a pas de mariage forcé, il n’y a pas de mariage arrangé, c’est la femme qui choisit l’homme", ajoute M. Yacouba Maiga.

Le vainqueur remporte le droit d’épouser la femme de son choix, avec l’accord de sa famille.

Ce festival rassemble des clans venus de toutes les régions du pays, mais aussi du Burkina Faso, du Nigeria, du Tchad, du Cameroun ou de la Centrafrique. C’est une occasion de se retrouver, d’échanger et de renforcer les liens sociaux et familiaux. C’est aussi un moment de fête, où se mêlent courses de chameaux, marchés, chants et danses.

Il est également un événement touristique qui attire de nombreux visiteurs, curieux de découvrir cette culture ancestrale et fascinante. Plusieurs agences proposent des circuits pour assister au festival et vivre une expérience inoubliable. Le ministère de la Culture du Niger soutient le festival et le promeut comme un symbole de la diversité culturelle et de l’unité nationale.

Le festival Guérouwal est donc un patrimoine vivant du Niger, qui témoigne de la richesse et de la créativité des Peuls Wodaabés. Il est aussi un vecteur de développement durable pour les terroirs nomades, qui peuvent valoriser leur savoir-faire et leur mode de vie. Il est enfin une invitation au voyage et à la rencontre, pour tous ceux qui veulent découvrir une autre facette du Niger.

"Le Guérouwal est une fête annuelle traditionnelle, qui se déroule naturellement, comme vous le savez, c’est une fête des nomades qui se passe généralement autour du point d’eau. Malgré les différences entre les peuls Bororo et les Wadaabés. Moi, je me réjouis aujourd’hui de voir le fait que le Guérouwal existe, tout comme La cure salée", conclut M. Yacouba.

