Les besoins du Maroc en mosquées d'ici 2030 sont estimés à 840 mosquées, soit environ 120 nouvelles mosquées urbaines chaque année, selon les données fournies par le ministre.

Il a aussi indiqué que le gouvernement regrettait la rareté ou l'absence de mosquées dans certaines zones urbaines et dans de nombreux districts, "alors que dans d'autres zones où nous constatons une dispersion des logements, vous trouvez un village dont la population est dispersée, et où il y avait une seule mosquée, alors qu'il y en a maintenant cinq ou six », selon le responsable marocain des affaires religieuses.

Mr. Taoufiq a également souligné que le déficit des mosquées au Maroc est actuellement estimé à 1.232 mosquées et que la gestion de ces lieux de prières est considérée comme "l'un des défis majeurs que nous essayons de relever" avec l'aide de nos bienfaiteurs.