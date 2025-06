Réunie avec des passionnés de musique lors d'un festival à Istanbul, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo a souligné l'importance de reconnaître le pouvoir de la musique pour surmonter les différences.

"Nous devons comprendre que la musique a le pouvoir de favoriser la paix et de surmonter les différences", a déclaré Mme Kidjo à Anadolu lors du festival Beyoglu Culture Road à Istanbul.

L'artiste de 63 ans, surnommée "la diva de l'Afrique", est célèbre dans le monde de la musique pour sa personnalité vibrante et ses penchants militants, puisqu'elle chante dans cinq langues différentes et a publié de nombreux albums.

Originaire du Bénin, elle s'est installée à Paris en 1983 en raison des pressions qu'elle subissait dans son pays d'origine.

Kidjo, qui a commencé sa carrière en tant que choriste, s'est rapidement imposée comme une artiste de scène très appréciée à Paris.

"Les valeurs fondamentales que j'embrasse en tant qu'être humain et artiste tournent autour de l'humilité. Les musiciens traditionnels de mon pays d'origine sont pour moi une source d'inspiration. Ils m'ont inculqué un sens de la conscience politique. Ils m'ont enseigné ce que signifie avoir une identité dans une mer de gens et comment se connecter avec eux par le biais de chansons et de récits", a-t-elle déclaré.

"Je ne me limite pas à un seul genre musical ; ce n'est pas mon style. La musique, voyez-vous, est un langage universel. Les douze notes que nous utilisons tous n'ont ni couleur ni nationalité. C'est la beauté de la musique. Partout où il y a de la musique, je me sens chez moi", a déclaré Mme Kidjo.

La musicienne a souligné son engagement à jeter des ponts entre les cultures.

"Je crois que nous devrions tous réfléchir à la façon dont nous pouvons contribuer à la paix, à la façon dont nous pouvons nous unir malgré nos disparités, encourager le dialogue et reconnaître l'égalité de nos droits".

Ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF depuis 2002, Kidjo a parcouru les pays africains avec l'UNICEF, préparant divers rapports. Elle a également créé la Fondation Batonga et s'est engagée activement dans des initiatives visant à offrir des opportunités aux filles et aux femmes qui sont confrontées à des discriminations, en particulier dans son pays d'origine, le Bénin.

