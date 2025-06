Par Toby Green

Il s’agit du prix le plus riche, le plus ancien et – diraient beaucoup – le prix le plus prestigieux de la littérature mondiale. Le 5 octobre, le prix Nobel de littérature (d'une valeur de 11 millions de couronnes suédoises, soit environ 993 000 dollars) a été décerné à l'écrivain norvégien Jon Fosse pour « ses pièces et sa prose innovantes qui donnent une voix à l'indicible ».

Fosse était considéré depuis de nombreuses années comme un prétendant au prix et a déclaré que cela n'était pas une surprise totale. Il a reçu des centaines de courriels et a déclaré qu’il essaierait de répondre à chacun d’eux.

Néanmoins, ce prix rappelle également que de nombreux candidats africains n’ont jamais reçu ce prix tant convoité.

Depuis sa création, six Africains ont reçu le prix Nobel de littérature.

Wole Soyinka du Nigéria a reçu le prix en 1986. Le lauréat le plus récent, Abdulrazak Gurnah, est originaire de Tanzanie et est né de parents yéménites.

Avant cela, JM Coetzee (Afrique du Sud), Nadine Gordimer (Afrique du Sud) et Doris Lessing (Zimbabwe) étaient des Africains blancs lauréats du prix. L'Égyptien Naguib Mahfouz a également remporté le prix en 1988.

Les lecteurs avides de littérature africaine n’auront pas à réfléchir bien loin pour considérer les écrivains africains les plus ignorés pour le prix, tant dans le passé qu’aujourd’hui.

À l’époque des indépendances des années 1960, 1970 et 1980, trois noms se sont distingués pour le Nobel : Chinua Achebe du Nigéria, Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Aimé Césaire (de la diaspora martiniquaise).

Achebe était connu comme le « père de la littérature africaine » pour son roman classique Things Fall Apart, publié en 1958.

Ce roman est devenu le plus lu de la littérature africaine, décrivant comment le régime colonial a provoqué la destruction de la vie précoloniale chez les Igbo du Nigeria ; l’histoire tragique d’Okonkwo, tué pour avoir tenté de préserver les coutumes igbo, a été rapidement comprise comme une métaphore de la manière dont le régime colonial a attaqué l’Afrique.

Alors qu’Okonkwo est enterré, le commissaire de district britannique se demande comment cette vignette pourrait constituer un chapitre intéressant – ou « un paragraphe raisonnable, en tout cas » – pour son livre, La Pacification des tribus primitives du Bas Niger.

Après ce livre – l'un des 100 livres les plus vendus de tous les temps – Achebe a publié plusieurs romans importants, dont No Longer at Ease et Arrow of God. Pourtant, il n’a jamais reçu le prix Nobel.

Beaucoup ont dit que cela était dû à son essai sur Heart of Darkness de Joseph Conrad, dans lequel il concluait que le célèbre livre était raciste.

Senghor est devenu le premier président du Sénégal après l'indépendance. Avant cela, dans les années 1940 et 1950, sa renommée avait été celle d'un des architectes du mouvement de la négritude aux côtés d'Aimé Césaire. La négritude était un mouvement visant à développer une conscience noire à travers l’Afrique et sa diaspora, qui pourrait servir de contrepoint au poids violent de la puissance coloniale européenne.

La négritude s’est développée parallèlement aux idéaux du panafricanisme et a également eu une influence sur les écrits anticoloniaux radicaux de Frantz Fanon.

Cependant, dans les années 1960, certains écrivains noirs au franc-parler l’ont critiqué, le qualifiant de mouvement trop apologétique. Malgré l’importance politique et littéraire des poèmes et des écrits de Césaire et de Senghor, aucun d’eux n’a jamais reçu le prix Nobel ni même été considéré comme un candidat majeur.

Ces dernières années, la clameur s’est montée autour de deux nouvelles candidates au prix Nobel : Ngũgĩ wa Thiong’o (du Kenya) et Maryse Condé (de la diaspora guadeloupéenne).

Thiong’o était un éternel favori des paris pour le prix dans les années 2000 et 2010, bien que moins ces dernières années, car il semble destiné à suivre le chemin d’Achebe.

Auteur de romans révolutionnaires des premières années d’indépendance, comme Un grain de blé, Thiong’o est devenu la figure la plus importante de la critique littéraire anti-coloniale africaine au cours des quarante dernières années après son livre Décoloniser l’esprit.

Ces dernières années, Maryse Condé a aussi souvent fait parler de lui à propos de ce prix. Le romancier guadeloupéen a enseigné en Guinée, au Ghana et au Sénégal pendant la période des indépendances (1960-72) avant d'enseigner la littérature dans diverses universités de l'Ivy League aux États-Unis.

Condé est l'auteur de peut-être le meilleur roman historique sur l'Afrique précoloniale – Ségou – et de sa suite, Les Enfants de Ségou.

Comme Thiong'o dans les années 2000 et au début des années 2010, Condé a été évoqué à plusieurs reprises en association avec le prix ces dernières années, mais en vain.

Soixante-cinq ans après l’inauguration de la littérature africaine moderne avec Things Fall Apart d’Achebe, les statistiques sont sombres. Six Africains ont reçu le prix Nobel, dont un seul est un Africain noir.

La réalité est que, comme le disent désormais de nombreux fans de Thiong'o, ce n'est pas que Ngũgĩ (ou Condé, d'ailleurs) ait besoin du Nobel, mais plutôt que le Nobel ait besoin d'eux.

L’auteur, Toby Green, est professeur d’histoire africaine au King’s College de Londres.

