Sidner a fait une déclaration sur la plateforme de médias sociaux X concernant la publication, dans laquelle il a défendu les allégations en question.

Soulignant que le bureau du Premier ministre israélien a fait ces allégations alors qu'elles étaient en direct, M. Sidner a déclaré : "Le gouvernement israélien ne peut pas confirmer les allégations selon lesquelles des bébés ont été décapités aujourd'hui. J'aurais dû être plus prudent dans mes propos. Je m'en excuse".

M. Sidner a déclaré que le bureau du Premier ministre israélien et le président américain Joe Biden avaient fait part de ces allégations et pensaient avoir des preuves, et il a ajouté : "Puis ils ont abandonné (les allégations)".

À la suite de ce message, un internaute a dit à Mme Sidner : "Les gens ne sont pas obligés d'être aussi grossiers, Sara. Malheureusement, l'internet ne devrait pas être un endroit où des jugements erronés sont faits et partagés avec d'autres." Elle a réagi comme suit.

M. Sidner a répondu à cette internaute : "Je prétends que nous avons été induits en erreur. Je rapporte les propos des chefs de gouvernement. C'est ce que font les organes de presse. Cela ne signifie pas que les informations données par les administrateurs sont correctes. Dans la même nouvelle, j'ai également dit que le Hamas démentait ces allégations", a répondu M. Sidner.

Conflit israélo-palestinien

La branche armée du Hamas, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, a lancé une attaque de grande envergure contre Israël dans la matinée du 7 octobre, appelée "déluge d'Aqsa".

Alors que des milliers de roquettes étaient tirées de Gaza vers Israël, des groupes armés palestiniens ont pris d'assaut et se sont emparés de la porte de Beit Hanun-Erez, à la frontière entre Gaza et Israël.

Des groupes armés ont ensuite pénétré dans les agglomérations situées à l'intérieur d'Israël à partir de cette porte, et l'armée israélienne a lancé une attaque sur la bande de Gaza avec des dizaines d'avions de guerre.

Il a été rapporté que 1 300 Israéliens ont été tués et 3 436 Israéliens ont été blessés dans les attaques menées à partir de Gaza.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que 1799 personnes sont mortes et 6 488 ont été blessées à Gaza lors des attaques israéliennes.

Il a également été indiqué que 45 Palestiniens sont morts et qu'environ 619 personnes ont été blessées dans les attaques des forces israéliennes et des colons juifs en Cisjordanie.

