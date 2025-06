Des dizaines de Kényans ont organisé hier, une veillée pro-palestinienne dans la capitale Nairobi, dénonçant la poursuite des attaques israéliennes sur Gaza.

Ils ont offert leurs prières et leur soutien à ceux qui ont perdu la vie dans les bombardements en cours sur Gaza. L'événement a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche.

''Nous nous sommes réunis pour dénoncer l'oppression exercée par Israël sur le peuple palestinien et pour adresser nos prières les plus sincères à ceux qui ont tragiquement perdu la vie", a déclaré Rasha Al Jundi, l'une des organisatrices de la manifestation représentant l'organisation "Kenya for Palestine".

Rasha a appelé au boycott des produits et des entreprises israéliens au Kenya en guise de protestation contre les actions d'Israël.

''Beaucoup d'entre nous sont solidaires du peuple palestinien", a déclaré Kennedy Wanga, qui a participé à la veillée.

La situation à Gaza suscite une inquiétude croissante au niveau international, Israël poursuivant ses frappes aériennes contre les Palestiniens.

Vendredi, des prières spéciales pour les Palestiniens ont été organisées dans certaines mosquées du Kenya, les imams condamnant l'action d'Israël sur Gaza.

