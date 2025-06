Lors de deux points presse distincts, les porte-parole de l'armée israélienne Richard Hecht et Daniel Hagari ont indiqué qu'une "décision politique" doit précéder toute invasion.

"Nous aurons des discussions avec l'échelon politique", a déclaré M. Hecht.

Des milliers de frappes aériennes israéliennes ont été menées sur la bande de Gaza depuis l'attaque de commandos du Hamas sur le sol israélien.

Plus de 1.300 personnes ont été tuées en Israël, selon des responsables israéliens et au moins 126 otages retenus par le Hamas ont été identifiés. La riposte israélienne a tué plus de 2.300 personnes à Gaza.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a évoqué l'évacuation des civils de la bande de Gaza et "des questions humanitaires" lors de discussions avec des sénateurs américains dimanche, a rapporté son bureau.

Il a souligné "la puissance militaire" et la "détermination (d'Israël) à détruire l'ennemi".

Des porte-parole militaires israéliens ont dit à des journalistes qu'une invasion de la bande de Gaza aurait po ur objectif d'anéantir le réseau du Hamas afin de l'empêcher de mener de nouvelles attaques.

D'après M. Hecht, le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinouar, est dans le viseur car considéré comme le cerveau de l'attaque du 7 octobre: "c'est un homme mort qui marche et nous irons jusqu'à lui".

Le pape demande des couloirs humanitaires pour les habitants de Gaza

Le pape François a lancé un appel dimanche à l'ouverture "urgente" de couloirs humanitaires pour les habitants de la bande de Gaza, bombardée et assiégée par Israël.

"Le droit humanitaire doit être respecté, surtout à Gaza où il est urgent et nécessaire de garantir des couloirs humanitaires et de secourir la population", a déclaré le pape après sa traditionnelle prière de l'Angélus place Saint-Pierre.

"Je demande avec force que les enfants, les malades, les anciens, les femmes et tous les civils ne soient pas victimes du conflit", a-t-il ajouté.

Après l'attaque sanglante l ancée le 7 octobre par le Hamas sur le territoire israélien, Israël a décrété un "siège complet" de Gaza après 16 années de blocus, interdisant l'entrée de nourriture et coupant l'eau et l'électricité aux 2,4 millions d'habitants du territoire palestinien.

Le pape François a également renouvelé son appel "à la libération des otages" enlevés par les combattants du Hamas dans le sud d'Israël. Il a invité "tous les croyants à s'unir dans la prière à l'Eglise en Terre Sainte" le 17 octobre.

Lire aussi

Gaza: le nombre de morts palestiniens monte en flèche, Israël se prépare à une longue offensive

l'aide aux palestiniens s'empile en Egypte, la frontière toujours fermée

Israël poursuit dimanche ses préparatifs en vue d’une offensive terrestre contre la bande de Gaza, après avoir accordé samedi un délai supplémentaire aux habitants pour évacuer la zone.

L’armée israélienne continue ses raids sur la Bande de Gaza où le nombre de morts a atteint dimanche 2 329, selon le ministère de la Santé à Gaza.

Le ministère a indiqué que le nombre de victimes des raids israéliens a dépassé en 8 jours celui enregistré lors de la guerre de 2014 qui a duré 51 jours.

Dans le cadre de ses préparatifs pour une offensive terrestre contre la bande de Gaza soumise à un blocus total, l'armée israélienne a appelé vendredi les habitants du nord du territoire - 1,1 million de personnes sur un total de 2,4 millions d'habitants - à quitter les lieux sans tarder et à se déplacer vers le sud.

Lire aussi

Des rafales de phosphore blanc s'abattent sur Gaza qui manque de denrées de première nécessité

L’ONU n’a eu de cesse de mettre en garde contre les conséquences humanitaires dévastatrices que peut causer un tel déplacement massif de la population de Gaza.

Plusieurs autres voix se sont également élevées au sein de la communauté internationale pour faire part de leur préoccupation face à cette évacuation au sein d'un territoire surpeuplé et qui a été placé sous siège strict depuis les attaques du Hamas.

Samedi soir, le président américain Joe Biden a dit au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que les États-Unis oeuvraient avec l'ONU et les pays du Moyen-Orient "pour veiller à ce que les civils innocents aient accès à l'eau, à la nourriture et aux soins médicaux".

Il a également assuré le président palestinien Mahmoud Abbas de son "soutien total" dans ses efforts pour apporter de l'aide humanitaire aux Palestiniens, "en particulier à Gaza".

Plus tôt, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait réclamé un accès humanitaire "immédiat" à cette petite bande de terre, soumise à un blocus israélien depuis plus de 15 ans.

Depuis vendredi, par milliers, des habitants fuient par tous les moyens, quelques biens entassés à la hâte, sur des remorques, charrettes, à moto, en voiture, à travers les ruines.

Israël a exhorté les habitants du nord du territoire palestinien assiégé --environ 1,1 million de personnes sur une population totale de 2,4 millions-- à fuir vers le sud, affirmant cibler la ville de Gaza (nord) pour y détruire le centre des opérations du mouvement islamiste au pouvoir.

Des dizaines de milliers d'habitants de Gaza ont déjà gagné le sud, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), tandis qu'Israël a massé des dizaines de milliers de soldats autour de la bande de Gaza.

Lire aussi

Israël exige l'évacuation de la ville de Gaza en 24 heures, alors que Hamas demande à la population de rester chez elle

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu que l'évacuation forcée de plus de 2.000 patients vers les établissements débordés du sud de Gaza pourrait être "l'équivalent d'une peine de mort".

"Les structures de santé sont déjà au maximum de leurs capacités et sont incapables d'absorber une hausse considérable du nombre de patients", a fait valoir l'agence onusienne.

"Ça va continuer"

L'armée israélienne a annoncé samedi soir avoir retrouvé lors d'incursions dans la bande de Gaza "des cadavres" d'otages enlevés par le Hamas, sans plus de précisions.

Le Hamas avait fait état plus tôt de 22 otages tués dans les bombardements israéliens.

M. Netanyahu s'est rendu samedi auprès des troupes israéliennes près de la bande de Gaza. "Vous êtes prêts pour ce qui vient ? Ça va continuer", a-t-il lancé à plusieurs soldats.

Face au risque d'embrasement régional, les États-Unis ont annoncé samedi l'envoi d'un second porte-avions en Méditerranée orientale "pour dissuader les actions hostiles contre Israël", selon le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

La guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas attise cette fois-ci les craintes d'une extension du conflit et d'une catastrophe humanitaire pour la population de Gaza, privée d'approvisionnement en eau, électricité ou nourriture, et où des centaines de milliers de personnes ont déjà été déplacées.

Lire aussi

Mahmoud Abbas met en garde contre une "catastrophe humanitaire" à Gaza

L'évacuation forcée des habitants de Gaza, condamnée par l'OCI

"Crimes de guerre"

Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a accusé samedi Israël de "crimes de guerre" à Gaza et dit refuser le "déplacement" des Palestiniens. Le mouvement palestinien est de son côté régulièrement accusé par Israël d'utiliser les civils comme boucliers humains.

Israël a annoncé la mort de deux chefs militaires du Hamas, responsables selon l'armée de l'attaque du 7 octobre.

L'Arabie saoudite a annoncé samedi suspendre les discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël et appelé à un "cessez-le-feu immédiat".

Dans son appel téléphonique avec M. Biden, le président palestinien a souligné la nécessité de "l'ouverture de corridors humanitaires dans la bande de Gaza", selon l'agence de presse palestinienne Wafa.

Le président brésilien Lula et son homologue égyptien Abdel Fattah Al-Sisi se sont eux accordés sur la nécessité d'autoriser l'entrée d'une aide humanitaire d'urgence à Gaza, selon un communiqué de la présidence brésilienne.

L'Égypte contrôle la seule ouverture de Gaza qui ne soit pas sous contrôle israélien, le point de passage de Rafah, actuellement fermé.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp