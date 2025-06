Le responsable américain a lancé cette tournée régionale pour tenter une médiation sur le conflit entre Israël et le Hamas palestinien qui a déjà fait des milliers de morts israéliens, palestiens et étrangers et des centaines de milliers de déplacés dans la bande de Gaza, frontalière de l'Egypte.

Les Etats-Unis craignent que le conflit entre Israël et le Hamas ne connaisse une "escalade", a de son côté affirmé dimanche le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, disant également redouter une possible "implication de l'Iran".

"Nous ne pouvons pas écarter l'hypothèse que l'Iran décide de s'impliquer directement d'une manière ou d'une autre, et nous devons nous préparer à toute éventualité", a déclaré Jake Sullivan lors d'une interview à la chaîne CBS.

