La Tunisie a déclaré dimanche avoir envoyé de l'aide humanitaire à la Palestine via l'Egypte, alors qu'Israël poursuit son bombardement de Gaza après une attaque surprise du Hamas samedi dernier.

Un avion militaire transportant environ 12 tonnes de matériel d'aide, y compris des médicaments et de la nourriture, collectés par le Croissant-Rouge tunisien, est en route de la capitale Tunis vers l'Égypte, a déclaré la présidence tunisienne dans un communiqué ce dimanche. D'autres fournitures seront envoyées dans les prochains jours, précise Tunis.

En début de semaine, le président tunisien Kais Saied a souligné la nécessité d'une aide concrète à la Palestine, déclarant sa solidarité avec le peuple palestinien.

Le week-end dernier, les forces israéliennes ont lancé une offensive militaire soutenue contre la bande de Gaza en réponse à une offensive militaire du Hamas dans les territoires israéliens.

Le conflit a débuté lorsque le Hamas a lancé l'opération Al-Aqsa Flood contre Israël, une attaque surprise sur plusieurs fronts comprenant un barrage de tirs de roquettes et des infiltrations en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne.

Le Hamas a déclaré que l'opération était menée en représailles à la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée et à la violence croissante des colons israéliens à l'encontre des Palestiniens.

L'armée israélienne a ensuite lancé l'opération "Épées de fer" contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza.

La réponse d'Israël a consisté à couper l'approvisionnement en eau et en électricité de Gaza, ce qui a encore aggravé les conditions de vie dans une région qui subit un siège paralysant depuis 2007, et à ordonner à plus d'un million de Gazaouis vivant dans le nord de la bande de Gaza d'évacuer vers le sud.

