Lutsenko, 31 ans, a remporté le titre de Tour of Türkiye avec un temps de 30 heures, six minutes et 58 secondes, devant Ben Zwiehoff et Harold Tejada au classement général.

Zwiehoff, de l'équipe Bora-Hansgrohe, s'est classé deuxième à 26 secondes de Lutsenko, et Tejada, de l'équipe Astana Qazaqstan, est troisième, à 51 secondes du leader.

Cees Bol de l'équipe Astana Qazaqstan a pris la deuxième place, tandis que Giovanni Lonardi de l'équipe EOLO-Kometa a terminé à la troisième place.

Partis dimanche du quartier d'Alanya à Antalya et arrivés à Istanbul le 15 octobre, les cyclistes ont parcouru 1 235 kilomètres (767 miles) sur la Riviera turque.

La Fédération turque de cyclisme organise ce tour, connu auparavant sous le nom de Marmara Tour, depuis 1963. Il a acquis un statut international en 1965 et a été placé sous l'autorité présidentielle en 1966.

Classement des équipes

1 - Bora-Hansgrohe (Allemagne)

2 - Green Project-Bardiani-Faizine (Italie)

3 - Burgos-BH (Espagne)

