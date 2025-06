Par Mazhun Idris

Balaraba Ramat Yakubu avait 12 ans lorsqu'elle a abandonné l'école. Elle a ensuite été mariée et le mariage s'est terminé deux ans plus tard.

Non découragée par cet échec, Balaraba a cherché à reprendre sa vie en main en retournant à l'école. Elle a trouvé sa vocation dans l'écriture, devenant une romancière prolifique et une avocate convaincue de la promotion des femmes dans le nord du Nigeria.

Lorsqu'elle a écrit son premier roman en 1987, elle n'était que la troisième femme haoussa de la région et la deuxième à publier un livre dans l'une des langues les plus parlées d'Afrique.

Née en 1958 à Kano, au Nigeria, Balaraba a connu un parcours triomphal aussi impressionnant que le succès des dix romans qui composent son œuvre.

Elle est l'auteur haoussa le plus connu dans le genre romanesque, populairement appelé "Littattafan Soyayya" (romans d'amour). La plupart des auteurs de ces romans sont des femmes.

"En 1996, deux de mes livres - Budurwar Zuciya (Jeune de cœur) et Wa Zai Auri Jahila (Qui épouserait une femme ignorante ?) - ont fait partie d'une thèse de doctorat de Novian Whitsitt de l'université du Wisconsin-Madison", explique Balaraba à TRT Afrika.

Whitsitt a également étudié les œuvres de Bilkisu Funtua, une autre écrivaine.

Un pionnier de la littérature

Dans la société haoussa, les femmes ont historiquement écrit des textes religieux et poétiques en utilisant les caractères arabes. En revanche, les œuvres littéraires, y compris celles des femmes, étaient traditionnellement diffusées de bouche à oreille ou par la mémoire collective, par le biais de contes et de légendes appelés "Tatsuniya".

Balaraba a brisé le moule. "J'étais la seule femme parmi les sept fondateurs de l'association littéraire hausa Raina Kama, créée à Kano dans les années 1980", se souvient-elle.

Le nom de l'association se traduit par "Les apparences peuvent être trompeuses", un témoignage de l'audace des écrivains émergents qui ont nourri la fiction hausa, inspirant par la suite l'essor de l'industrie cinématographique et musicale haousa.

Alors que le club des femmes écrivant des romans en langue haoussa s'agrandit, Balaraba fonde en juillet 2008 le club d'écrivains haoussa réservé aux femmes, "Kallabi Writers". L'initiative a démarré avec 38 membres, principalement originaires de Kano, où Balaraba est vénérée en tant que mère et mentor d'auteurs émergents.

" À ce jour, de nombreuses jeunes écrivaines haoussa me considèrent comme leur inspiratrice. Je suis constamment consultée pour fournir des services tels que l'écriture de scénarios, l'édition et la critique de films. C'est formidable", confie-t-elle à TRT Afrika.

En 2012, Blaft Publications, basé en Inde, a publié la traduction anglaise du roman de Balaraba Alhaji Kwikwiyo (Sin is a Puppy That Follows You Home), rendant ainsi ses œuvres disponibles dans plus de régions du monde.

Du scénario à l'écran

Balaraba vit à Kano, l'espace le plus dynamique pour la diffusion de la culture et du commerce haousa et le centre de production et de distribution de la littérature et des textes religieux haousa. Kano est également le centre de l'industrie cinématographique haoussa, communément appelée Kannywood.

En 1999, Balaraba a été contactée pour approuver l'adaptation cinématographique de son roman Alhaji Kwikwiyo. Elle choisit d'être costumière bénévole pour assurer l'authenticité du film. Très vite, elle est motivée pour faire une incursion dans le cinéma hausa en tant que scénariste régulière.

"J'ai écrit le scénario de Wata Shari'ar Sai a Lahira, qui a remporté plusieurs prix lors des Motion Pictures Producers Association of Nigeria's Millennium Awards", se souvient-elle.

Parmi les autres films haousa produits par Balaraba figurent Ina Sonsa Haka et la superproduction Juyin Sarauta (Palace Coup), qui a remporté plus de dix trophées.

Les femmes dans la littérature haoussa

Maimuna Beli, écrivaine reconnue et vice-présidente de la section de l'État de Kano de l'Association des auteurs nigérians, estime que le fait que de nombreuses femmes de la société haoussa soient confinées à la maison leur donne plus de temps pour lire et, par conséquent, "donne un élan à leur écriture".

Les femmes sont naturellement curieuses d'apprendre et d'enseigner, ce qui leur permet d'accumuler des expériences. Lorsqu'elles écrivent, elles peignent un monde qui reflète leurs réalités et qui répond à leurs fantasmes et à leurs aventures.

En outre, pour les femmes du nord du Nigeria, l'écriture, en tant que travail à domicile, permet de générer des revenus tout en remplissant leur rôle de femme au foyer.

L'histoire de Balaraba témoigne de la résilience et du triomphe final d'une femme dont la vie initiale a été réprimée par son manque d'éducation.

"De nombreuses femmes auteurs considèrent l'écriture comme une manifestation de la transformation de l'injustice en inspiration et d'une vie sans histoire en une aventure fictive. On éprouve de la satisfaction à coucher sur le papier ses scrupules pour éteindre ses rancœurs", explique Maimuna. "Les femmes aiment écrire parce que presque personne ne les écoute ou n'est d'accord avec elles autrement.

Âgée d'une soixantaine d'années, Balaraba travaille comme conseillère à la fondation créée pour son frère, l'ancien chef militaire du Nigeria, le général Murtala Ramat Muhammad, décédé en 1975.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp