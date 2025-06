Le chef de la diplomatie turque a annoncé cette proposition ce lundi, lors une entrevue accordée aux représentants de médias turcs à Ankara. Elle consiste en la mise en place d'un mécanisme dans lequel des parties seraient garantes d’une paix durable entre les acteurs du conflit israélo-palestinien.

En réponse à une question sur l'obtention du statut de "garant" par certains pays pour la partie palestinienne et d'autres pays pour la partie israélienne, Fidan a déclaré : '' Nous avons proposé l'idée principale relative aux parties garantes, et nous pensons que ce mécanisme doit être discuté en premier lieu avant d’aborder séparément son modus operandi ''.

'' Il est inacceptable qu'Israël pilonne Gaza avec une telle intensité sans précédent, provoquant la mort d'un grand nombre de civils et imposant à ce territoire la pauvreté et la faim après avoir coupé l'électricité, l'eau et le carburant '', a souligné le chef de la diplomatie turque.

Pendant ce temps, l'armée israélienne continue de bombarder les civils à Gaza, faisant des milliers de morts et de blessés, en plus de la destruction des tours et des bâtiments résidentiels, des propriétés publiques et privées et des infrastructures, provoquant des déplacements massifs de la population palestinienne.

Rappelons que Hamas avait lancé le 7 Octobre dernier l'opération militaire "Déluge d'Al-Aqsa" contre Israel, en collaboration avec d'autres factions palestiniennes à Gaza.

Cette action était, selon Hamas, une réponse "aux attaques continues des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux de culte, et plus particulièrement contre la mosquée Al-Aqsa dans Jérusalem-Est occupée".

