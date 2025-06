Les corps d'au moins 52 personnes ont été repêchés dans le fleuve Congo après le chavirement de leur bateau à la fin de la semaine dernière, a déclaré lundi un ministre provincial, avertissant que le bilan pourrait encore s'alourdir, de nombreuses personnes étant toujours portées disparues.

L'embarcation transportait plus de 300 personnes lorsqu'il s'est renversé près de la ville de Mbandaka, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, dans la nuit de vendredi à samedi. Au cours du week-end, on a confirmé que 30 personnes s'étaient noyées et que 167 autres étaient portées disparues.

Didier Mbula, ministre provincial de la santé de la province de l'Équateur, a déclaré à Reuters que le nombre de morts avait augmenté depuis.

Lire aussi : RDC : des dizaines de personnes portées disparues après le naufrage d'un bateau

"Nous avons enregistré 52 corps qui ont été repêchés. Les équipes de recherche sont toujours sur le terrain. Il s'agit encore d'un bilan provisoire, qui pourrait encore s'alourdir", a-t-il déclaré par téléphone.

Les accidents de bateau mortels sont fréquents sur les rivières et les lacs du Congo, où les bateaux sont souvent chargés bien au-delà de leur capacité. Le pays possède peu de routes goudronnées sur son vaste territoire boisé, et les déplacements sur les rivières sont fréquents.

Lire aussi : Au moins 40 disparus dans le naufrage d'un bateau au Nigeria

Lundi, le ministre des transports Marc Ekila a déclaré que le bateau qui a chaviré n'aurait pas dû naviguer de nuit, qu'il était surchargé et qu'il n'avait pas identifié correctement ses propriétaires ni le nombre de passagers à bord.

Dans une déclaration, il a promis de mettre en œuvre des règles visant à améliorer la sécurité du transport fluvial et à "minimiser les tragédies récurrentes".

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne Whatsapp