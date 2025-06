Mardi 17 octobre 2023

08h07 GMT — Le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré lors d'une réunion avec le chancelier allemand OIaf Scholz à Berlin que ni la Jordanie ni l'Egypte ne seraient disposées à accueillir des réfugiés palestiniens.

« C’est une situation qui doit être gérée à Gaza et en Cisjordanie », a-t-il déclaré. « Et vous n’êtes pas obligé de faire cela sur les épaules des autres. »

Abdullah a également déclaré que tout devait être fait pour empêcher une nouvelle escalade du conflit entre Israël et les Palestiniens.

08h26 GMT — OMS : accès urgent à Gaza pour acheminer l'aide et fournitures médicales nécessaires

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'elle avait besoin d'un accès urgent à Gaza pour acheminer de l'aide et des fournitures médicales, alors que l'agence des Nations Unies mettait en garde contre une crise humanitaire dans l'enclave palestinienne occupée par Israël.

S'adressant aux médias lors d'un point de presse, le Dr Richard Brennan, directeur régional des urgences du bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, a déclaré que l'OMS rencontrait des « décideurs » mardi pour ouvrir l'accès à Gaza dès que possible.

07h50 GMT — Israël : le statut de la bande de Gaza palestinienne après la guerre sera une « question mondiale »

Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que le statut de Gaza après l'invasion terrestre prévue par Israël de l'enclave palestinienne serait une « question mondiale » à discuter par les politiciens israéliens et avec d'autres pays.

"Nous avons connu toutes sortes de fin de partie", a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari aux médias lors d'un point de presse, en réponse à une question sur la question de savoir si l'armée israélienne envisageait de rester et de gouverner Gaza après son offensive terrestre.

"Le cabinet discute également de ce à quoi cela pourrait ressembler... c'est aussi une question mondiale, de savoir à quoi ressemblera la situation dans cette région", a-t-il déclaré.

Israël prépare une attaque terrestre sur Gaza en réponse à l'attaque meurtrière du groupe contre les villes voisines et les kibboutz du sud d'Israël le 7 octobre.

05h58 GMT — L'ONU fait pression pour que l'aide soit acheminée vers Gaza dans le cadre des frappes aériennes israéliennes

Qualifiant cette situation de « pire des moments », le chef humanitaire de l’ONU a déclaré que l’ONU était en « discussions approfondies » avec les Israéliens, les Égyptiens et d’autres au sujet de l’acheminement de l’aide via le terminal de Rafah, « énormément aidée » par le secrétaire d’État américain Antony Blinken qui a voyagé dans la région.

Martin Griffiths, qui se rend mardi au Caire « pour tenter d'aider aux négociations », a déclaré lundi dans une interview à l'ONU qu'il espérait « de bonnes nouvelles » bientôt.

Griffiths a déclaré que la « priorité absolue » de l’ONU était d’obtenir l’accès à Gaza, affirmant que les règles humanitaires de la guerre étaient violées.

« Vous ne pouvez pas demander aux gens de se mettre à l’abri du danger sans les aider à le faire », en fournissant des lieux sûrs et une aide humanitaire, et pour l’instant, Israël n’a pas pris ces dispositions pour les résidents de Gaza se déplaçant du nord vers le sud, a déclaré Griffiths.

Il a également appelé à la libération immédiate de tous les otages enlevés en Israël, dont beaucoup d’enfants, de femmes, de personnes âgées et de malades, ce qui est selon lui « inacceptable » et illégal.

05h10 GMT — Des convois de secours qui attendaient dans la ville égyptienne d'El Arish se sont dirigés vers le poste frontière de Rafah avec l'enclave palestinienne de Gaza, ont indiqué des responsables humanitaires.

"Nous sommes arrivés au terminal et attendons maintenant la prochaine étape", a déclaré Heba Rashed, qui dirige le groupe humanitaire Mersal.

Des centaines de camions supplémentaires empruntaient la route côtière pour parcourir 40 kilomètres jusqu'à Rafah, ont indiqué d'autres responsables humanitaires.

02h29 GMT — L'agence de sécurité israélienne admet l'échec de l'infiltration du Hamas Le directeur de l’agence de sécurité israélienne Shin Bet a admis qu’il n’avait pas réussi à détecter l’infiltration du groupe palestinien Hamas dans les territoires israéliens le 7 octobre.

"Malgré une série d'actions que nous avons menées, malheureusement samedi, nous n'avons pas été en mesure de générer une alerte suffisante pour permettre de contrecarrer l'attaque", a déclaré Ronen Bar, selon le site d'information du Times of Israel.

"En tant que responsable de l'organisation, la responsabilité en incombe à moi", a déclaré Bar. "Il y aura du temps pour enquêter. Maintenant, nous nous battons."

0003 GMT — Le Conseil de sécurité de l'ONU rejette la résolution russe sur le cessez-le-feu à Gaza

Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté une résolution russe condamnant la violence et le terrorisme contre les civils. Seuls quatre pays se sont joints à la Russie pour voter en faveur de la résolution.

Quatre pays ont voté contre, dont les États-Unis. Six pays se sont abstenus. L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, a appelé à soutenir la résolution pour répondre à « l'exacerbation sans précédent » de la situation.

Le projet de résolution russe aurait appelé à « un cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et pleinement respecté » et « condamne fermement toutes les violences et hostilités dirigées contre les civils ainsi que tous les actes de terrorisme ». Il ne mentionne jamais le Hamas.

Le projet de résolution brésilien appelle à des « pauses humanitaires » et « condamne également fermement toutes les violences et hostilités contre les civils ainsi que tous les actes de terrorisme ». Mais il « rejette et condamne également sans équivoque les odieuses attaques terroristes du Hamas ».

00h57 GMT — Biden se rendra en Israël mercredi : Blinken

Le président américain Joe Biden effectuera mercredi une visite de solidarité en Israël suite aux attaques du Hamas, a déclaré le secrétaire d'État Antony Blinken, qui a également annoncé qu'Israël avait accepté de travailler sur une aide civile à Gaza.

Blinken s'est exprimé après avoir rencontré pendant près de huit heures au ministère de la Défense le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'occasion de la deuxième visite du plus haut diplomate américain depuis les attaques du 7 octobre par le Hamas.

"Le président réaffirmera la solidarité des États-Unis avec Israël et notre engagement sans faille en faveur de sa sécurité", a déclaré Blinken mardi à Tel Aviv.

00h50 GMT – Le Premier ministre britannique appelle Israël et l’Égypte à ouvrir la frontière pour permettre l’arrivée de l’aide

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a exhorté Israël et l’Égypte à ouvrir le terminal de Rafah pour permettre l’arrivée de l’aide. « Nous devons veiller à ce que l’aide humanitaire parvienne aux civils à Gaza.

Cela nécessite que l’Égypte et Israël accordent l’aide dont ils ont tant besoin », a-t-il déclaré dans un communiqué à la Chambre des communes.

Sunak a commencé son discours en apportant son soutien aux familles de certaines des personnes portées disparues après l’infiltration du groupe palestinien Hamas dans le sud d’Israël.

00h38 GMT — Les enfants et les familles de Gaza sont pratiquement à court d'eau : UNICEF

Les enfants et les familles palestiniennes de la bande de Gaza sont pratiquement à court d’eau, a déclaré lundi soir le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

"Ils sont désormais obligés d'utiliser l'eau sale des puits, ce qui augmente les risques de maladies d'origine hydrique", a déclaré l'UNICEF dans un communiqué. « Nous avons besoin d’une pause humanitaire immédiate pour garantir un accès sans entrave et sûr aux enfants et aux familles de Gaza. »