L'élection présidentielle au Liberia, qui a eu lieu le 10 octobre, semble se diriger vers un second tour, car les résultats provisoires presque complets indiquent que le président George Weah et le leader de l'opposition Joseph Boakai sont presque à égalité dans la course à la présidence, selon les résultats publiés lundi 16 octobre.

D’après les derniers chiffres de la commission électorale, M. Boakai détient une légère avance avec 43,70 % des voix, contre 43,65 % pour M. Weah.

Pour gagner dès le premier tour, un candidat doit obtenir un peu plus de 50% des suffrages.

La veille du scrutin, des affrontements ont éclaté à Monrovia entre partisans du pouvoir et de l'opposition, suscitant des inquiétudes en raison de l'histoire de violence post-électorale du pays marquée par deux guerres civiles consécutives entre 1989 et 2003, ayant fait plus de 250 000 morts.

