Mardi soir, des Marocains ont organisé une manifestation devant le Parlement à Rabat, pour dénoncer le bombardement israélien de l’hôpital Al-Ahli baptiste à Gaza.

Selon le correspondant de l'Agence de presse Anadolu, le Groupe d'action nationale pour la Palestine et l'Initiative marocaine de soutien (non gouvernementale) ont appelé les citoyens à se rassembler.

Les manifestants ont scandé des slogans dénonçant le bombardement de l'hôpital et d'autres appuyant la Cause palestinienne. Ils ont également brandi le drapeau palestinien et des banderoles soutenant l'opération "Déluge d'Al-Aqsa".

Dans une allocution prononcée lors de la manifestation, le coordinateur de l'Initiative marocaine de soutien, Rashid Flouli a appelé au limogeage du chef du bureau de liaison israélien au Maroc, David Govrin.

Flouli a souligné la nécessité d'agir pour soutenir la Palestine et mettre fin à tout type de normalisation avec Israël.

Plus tôt mardi, Ashraf Al-Qudra, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, a déclaré à l'agence de presse Anadolu que plus de 500 Palestiniens ont été tués dans un bombardement israélien ayant visé l'hôpital al-Ahli Baptiste, dans la bande de Gaza.

