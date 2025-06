Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu'Al Ahli Arab abritait non seulement des centaines de malades et de blessés, mais également des personnes « déplacées de force » par une semaine de frappes aériennes israéliennes.

Pour des dizaines de milliers de familles à Gaza, les hôpitaux étaient devenus un refuge contre les bombardements et les frappes aériennes apparemment incessants d’Israël.

Puis est survenue la frappe dévastatrice contre l’hôpital arabe Al Ahli, dans le centre de Gaza, qui a tué environ 500 personnes, dont des patients, des médecins et ceux qui s’étaient réfugiés dans les locaux.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu'Al Ahli Arab abritait non seulement des centaines de malades et de blessés, mais aussi des personnes « déplacées de force de leurs foyers » à cause d'autres frappes.

Les habitants de Gaza, à qui on a demandé de fuir le nord du territoire palestinien, avaient rempli les cours et les couloirs des hôpitaux débordés du territoire, croyant qu'ils constituaient un refuge contre les bombardements israéliens qui ont suivi les attaques du Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre. .

À l’hôpital Nasser, avant la grève arabe d’Al Ahli, des femmes préparaient du pain et étalaient des vêtements à sécher dans la cour de l’établissement, dans le district sud de Khan Yunis, tandis qu’un flot d’ambulances apportait des blessés et que les chirurgiens cherchaient désespérément à sauver des vies à l’intérieur.

Amira, 44 ans, et ses enfants faisaient partie des centaines à avoir investi la cour.

"Nos corps nous démangent partout. Cela fait une semaine que nous ne pouvons pas prendre de douche", raconte-t-elle en préparant des sandwichs pour ses enfants avec quelques miches de pain qu'on lui a données.

"La mort pourrait être plus miséricordieuse", a-t-elle ajouté.

Des matelas de fortune recouvrent le sol et chaque nuit, les sans-abri et les déplacés tentent de dormir au milieu des attaques aériennes et du froid grandissant.

Ibrahim Teyssir fait partie des milliers de personnes qui ont cherché refuge dans l'hôpital Dar al Shifa, le plus grand de Gaza qui constitue le cœur du système médical pour les 2,4 millions d'habitants.

"Personne n'a pitié de nous", a déclaré Teyssir. " Qu'avons-nous fait pour mériter cela ? Qu'ont fait nos enfants ?

"La plupart des gens ne font partie d'aucun groupe armé."

"Les hôpitaux sont au point de rupture et débordent et les gens cherchent désespérément un abri sûr", a ajouté l'Organisation mondiale de la santé.

"La surpopulation s'aggrave. Plus de 30 000 personnes sont hébergées rien qu'à l'hôpital Shifa", a indiqué l'agence onusienne, citant les chiffres du ministère de la Santé du Hamas.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par les épidémies dues aux déplacements massifs et au manque d'eau et d'assainissement parmi des personnes qui se trouvent déjà dans une situation désastreuse. »

Un refuge sûr ?

Les hôpitaux étaient "attractifs" car ils avaient été relativement épargnés par les bombardements israéliens qui frappent Gaza chaque jour depuis le 7 octobre.

Mais l'OMS affirme que 111 bâtiments médicaux ont été touchés, 12 travailleurs médicaux ont été tués et 60 ambulances ciblées.

Environ 3 000 personnes sont mortes dans les raids israéliens, selon les autorités de Gaza.

Environ un million de personnes du nord de Gaza ont déménagé à Khan Yunis et dans d’autres districts du sud pour éviter l’invasion terrestre israélienne imminente.

Environ 100 000 personnes sont restées dans le district nord autour de la ville de Gaza, qu'Israël considère comme un bastion du Hamas et qui, selon Israël, sera la cible de son assaut.

Les hôpitaux de Gaza affirment qu'ils auront du mal à continuer de fonctionner et que le bilan humain augmente d'heure en heure.

Des centaines d’enfants comptent déjà parmi les morts et 10 000 blessés, dont beaucoup sont entassés dans les six hôpitaux restants.

Les pénuries de médicaments sont venues s'ajouter à la crise provoquée par le manque d'eau et de carburant pour faire fonctionner les établissements médicaux.

