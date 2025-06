Le président russe Vladimir Poutine a qualifié mercredi d'"événement terrible, de catastrophe" l'attaque de l'hôpital Al-Ahli Baptiste, dans le centre de Gaza, qui a fait des centaines de morts.

"En ce qui concerne l'attaque de l'hôpital, la tragédie qui s'y est produite, c'est un événement terrible, des centaines de morts, des centaines de blessés. C'est bien sûr une catastrophe", a déclaré Poutine lors d'une conférence de presse mercredi à Pékin, où il participe au troisième forum "la Ceinture et la Route".

Le dirigeant russe a déclaré qu'il espérait que cet événement serait un signal pour mettre fin à ce conflit dès que possible et pour entamer "des contacts et des négociations".

Selon des responsables palestiniens, plus de 500 personnes ont été tuées lors de la frappe aérienne israélienne sur l'hôpital Al-Ahli Baptiste mardi. Israël a toutefois nié toute responsabilité dans ce raid aérien.

Gaza connaît déjà une grave crise humanitaire : il n'y a plus d'électricité, l'eau, la nourriture, le carburant et les fournitures médicales viennent à manquer.

Le conflit dans l'enclave, qui souffre des bombardements et du blocus israéliens incessants, a débuté le 7 octobre lorsque le groupe palestinien Hamas a lancé l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", une attaque surprise sur plusieurs fronts comprenant un barrage de tirs de roquettes et des infiltrations en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne. Le Hamas a déclaré que cette incursion était une mesure de représailles après la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa et la violence croissante des colons israéliens.

L'armée israélienne a ensuite lancé l'opération "Épées de fer" contre des cibles du Hamas dans la Bande de Gaza.

Au moins 3 300 Palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes, tandis que le chiffre s'élève à plus de 1 400 personnes en Israël.