À la suite de la frappe aérienne israélienne sur un hôpital à Gaza ce mardi, faisant des centaines de morts, la Turquie s'est dite prête à déployer un navire-hôpital ou à mettre en place des hôpitaux de campagne pour aider la population de Gaza.

Sur X, le ministre turc de la santé, Fahrettin Koca a indiqué avoir discuté mercredi avec des représentants internationaux et des hauts fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à propos de la récente attaque israélienne contre un hôpital à Gaza. Fahrettin Koca a réitéré qu'il est "inacceptable que des installations servant à la santé humaine soient attaquées, quelles que soient les circonstances et les raisons."

"La Turquie est prête à envoyer un navire-hôpital dans la région ou à établir des hôpitaux de campagne à Gaza ou à des endroits proches de la porte frontalière de Rafah (en Égypte), afin de fournir des services de santé à nos frères et sœurs palestiniens par leur intermédiaire", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter: "Lors de mon entretien avec le directeur régional de l'OMS pour l'Europe, Hans Kluge, j'ai déclaré qu'il était urgent et essentiel de soutenir la région en termes de services de santé. Nous sommes prêts à agir de concert avec l'OMS si elle décide de conduire ces travaux."

Tout en soulignant que l'OMS "a une responsabilité historique à cet égard", Fahrettin Koca a fait savoir qu'en consultation avec le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la décision a été prise d'entamer immédiatement le processus de coopération entre la Türkiye et l'OMS".

La Turquie est prête à aider les bébés, les enfants, les personnes âgées et les innocents de la région "malgré toutes les difficultés diplomatiques", a ajouté Fahrettin Koca.

Le siège total imposé par Israël à la Bande de Gaza la semaine dernière a empêché les organisations non gouvernementales internationales et les gouvernements concernés de fournir de l'aide. Des millions de Palestiniens sont donc privés d'eau, de nourriture et d'électricité, et les fournitures médicales s'amenuisent.

Hans Kluge, pour sa part, réagi en exprimant sa "sincère gratitude à Fahrettin Koca et au ministère turc de la Santé pour leur partenariat en cette période cruciale".

"L'OMS et les partenaires humanitaires s'efforcent d'acheminer les fournitures médicales et autres nécessaires aux établissements et aux patients dans le besoin, pour lesquels un accès sûr est indispensable", a-t-il écrit sur la plateforme X.

Selon le porte-parole du ministère palestinien de la Santé à Gaza, Ashraf al-Qudra, plus de 500 personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne israélienne sur l'hôpital al-Ahli Baptiste de Gaza.

Des images diffusées montrent des corps éparpillés dans l'enceinte de la structure hospitalière.

Des milliers de Palestiniens se trouvaient à l'hôpital lorsque le bâtiment a été bombardé, selon un correspondant d'Anadolu.