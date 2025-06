L'Afrique du Sud a condamné mercredi la frappe aérienne israélienne sur l'hôpital baptiste Al-Ahli à Gaza, qui a fait plus de 500 morts et plus de 1 000 blessés, la qualifiant de "crime de guerre".

"Tout comme l'attaque du Hamas contre des civils en Israël était odieuse, il n'y a pas de mots pour exprimer pleinement la condamnation par l'Afrique du Sud du bombardement par Israël de l'hôpital baptiste arabe Ahli", a déclaré le ministère des affaires étrangères, connu sous le nom de Département des relations internationales et de la coopération, dans un communiqué.

Le ministère a déclaré que le fait de cibler des civils dans des conflits armés constituait une violation du droit humanitaire international et des conventions de Genève.

Pretoria s'est élevée contre les atrocités commises par Tel-Aviv dans les territoires palestiniens occupés. Mardi, le ministre des affaires étrangères, Naledi Pandor, s'est entretenu avec le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, sur la manière d'acheminer l'aide humanitaire aux Palestiniens, selon un communiqué.

Le communiqué indique qu'au cours de l'appel, Mme Pandor a réitéré la solidarité et le soutien de l'Afrique du Sud au peuple palestinien.

Elle a également exprimé sa tristesse face à la perte de vies innocentes dans les deux camps - Palestiniens et Israéliens.

Lire aussi : Le président de la Commission de l'UA qualifie de "crime de guerre" la frappe israélienne sur l'hôpital de Gaza

La frappe aérienne sur l'hôpital a eu lieu au onzième jour du conflit actuel, alors qu'un nombre croissant d'organisations non gouvernementales et de dirigeants mondiaux affirment que la campagne de bombardement israélienne sur la bande de Gaza assiégée - y compris les établissements de santé, les habitations et les lieux de culte - viole le droit international et pourrait constituer un crime de guerre.

Plus de 500 personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne israélienne sur l'hôpital mardi, selon des responsables palestiniens de l'enclave assiégée.

Israël a toutefois nié toute responsabilité dans ce raid aérien.