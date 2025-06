Par Peter Asare-Nuamah

Cela est louable, étant donné que jusqu'à récemment, les mécanismes de gouvernance mondiale du changement climatique, en particulier la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la Conférence des Parties (COP) qui lui est associée, étaient orientés vers l'adaptation.

Ces mécanisme privilégiaient l'atténuation comme l'approche la plus efficace pour lutter contre le changement climatique. lutter contre le changement climatique.

L’accord de Paris, signé en 2015, a ouvert la voie à un changement de paradigme dans la réponse au changement climatique. Il a reconnu que l’adaptation est cruciale pour lutter contre le changement climatique et minimiser ses impacts négatifs.

Il ne fait aucun doute que l’adaptation est cruciale pour les économies en développement des pays du Sud, étant donné qu’elles subissent le plus gros du changement climatique même si elles contribuent moins à ses causes anthropiques.

L’Afrique, par exemple, contribue pour moins de 3 % aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Cependant, le continent subit certains des pires impacts du changement climatique, tels que des inondations, des sécheresses prolongées et la propagation de ravageurs envahissants, associés à une hausse des températures et à des précipitations irrégulières, entraînant une réduction drastique des rendements agricoles et une aggravation de la sécurité alimentaire et de la pauvreté.

Renforcer les capacités

Intuitivement, l'adaptation est essentielle si l'on veut minimiser les effets néfastes du changement climatique dans les régions vulnérables et fragiles.

L'adaptation fait référence aux ajustements des systèmes humains visant à minimiser les impacts négatifs du changement climatique actuel et prévu tout en explorant les opportunités.

Compte tenu de la vulnérabilité des systèmes agricoles des petits exploitants et du rôle crucial que joue l’agriculture en tant que moteur du développement socio-économique dans les économies africaines en développement, de nombreuses interventions d’adaptation se sont largement concentrées sur le renforcement des capacités et de la résilience des systèmes agricoles.

La diversification des cultures, la plantation de variétés améliorées et les pratiques intégrées de gestion des sols et de l’eau sont quelques exemples de stratégies d’adaptation adoptées dans les systèmes agricoles des petits exploitants.

D’autres, comme l’agro-foresterie, la plantation d’arbres et les infrastructures côtières, ont été mises en œuvre à la fois comme mesures d’adaptation et d’atténuation.

Ces mesures sont nécessaires pour démontrer et renforcer les contributions des pays en développement à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Même avec le potentiel des stratégies d’adaptation pour faire face au changement climatique, les chercheurs ont tiré la sonnette d’alarme sur les conséquences attendues associées à de nombreuses interventions d’adaptation.

Les faits indiquent que l’adaptation pourrait encore accroître la vulnérabilité et être inadaptée.

Mais comment lutter contre la maladaptation ? La maladaptation fait référence aux conséquences négatives et attendues du champ d'adaptation (GIEC 2014). Les interventions d'adaptation sont planifiées et mises en œuvre dans le but de résoudre les problèmes liés au climat.

Toutefois, les conséquences pourraient encore aggraver l’exposition et la susceptibilité au changement climatique. Par exemple, les fermes solaires à grande échelle au Kenya ont accru l’accès à une énergie fiable et renouvelable tout en minimisant les émissions de carbone.

Cependant, l’acquisition de terres pour des projets solaires à grande échelle a privé les petits agriculteurs et les communautés autochtones de l’accès aux terres agricoles, qui constituent la principale source de revenus, selon le Groupe de travail international pour les affaires autochtones.

Au Ghana, le soutien du gouvernement aux agriculteurs dans le cadre du programme phare Planting for Food and Job augmente l’accès aux produits agrochimiques subventionnés nécessaires à l’agriculture.

Alors que l’accès accru des agriculteurs aux produits agrochimiques améliore leurs rendements et leur productivité, la mauvaise utilisation de ces produits dans les communautés agricoles rurales affecte considérablement la santé et la biodiversité des agriculteurs en polluant les plans d’eau et en tuant les micro-organismes et les espèces aquatiques.

Adaptation infructueuse

La réduction des activités des micro-organismes du sol affecte négativement la fertilité et les rendements des sols, facilitant ainsi une plus grande utilisation de produits agrochimiques et répétant le cercle vicieux des effets négatifs de verrouillage.

Étant donné que les interventions d’adaptation peuvent aboutir à des résultats inadaptés, il est impératif que la planification de l’adaptation évalue les stratégies afin d’identifier de manière critique les conséquences possibles et imprévues.

Pourtant, l’un des défis majeurs auxquels sont confrontés les décideurs politiques ainsi que les planificateurs et praticiens des interventions d’adaptation est de savoir comment éviter au mieux les conséquences négatives de l’adaptation.

En effet, bon nombre des effets négatifs sont observés après la mise en œuvre effective de l’adaptation.

Il est donc difficile d’affirmer avec certitude qu’une intervention d’adaptation particulière est totalement exempte de conséquences négatives. En outre, certains des effets négatifs de l’adaptation se manifestent à moyen et à long terme.

Plus troublant encore est le fait que les priorités et les besoins des communautés locales changent avec l’évolution des conditions socio-économiques et environnementales.

Au Ghana, par exemple, le chômage élevé dans les communautés rurales a poussé de nombreuses personnes à se tourner vers l’exploitation minière illégale de l’or à petite échelle comme moyen alternatif de répondre à leurs besoins quotidiens.

Même si l’exploitation illégale de l’or à petite échelle a eu des conséquences néfastes sur l’environnement et la santé, ceux qui s’y livrent se soucient davantage de satisfaire leurs besoins quotidiens que de l’impact négatif de leurs activités sur l’eau, la biodiversité et l’environnement.

Il en va de même pour les agriculteurs qui ont tendance à se concentrer davantage sur l’augmentation des rendements par tous les moyens disponibles, sans nécessairement considérer leurs conséquences négatives.

Implicitement, le résultat de l’adaptation détermine s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise réponse.

Cela constitue un véritable défi pour les décideurs politiques, car presque toutes les interventions d’adaptation sont planifiées et mises en œuvre pour aboutir à des résultats positifs pour la société et l’environnement.

Cependant, comme l’indique le continuum adaptation-maladaptation, la maladaptation diffère de l’échec ou de l’échec de l’adaptation.

L’échec d’une adaptation peut être considéré comme une mauvaise réponse au changement climatique.

Un suivi rigoureux

Field Reckien et al. (2023) ont testé des options d’adaptation pour faire progresser la compréhension de la maladaptation. Ils ont conclu que l’adaptation et la maladaptation opèrent dans un continuum, ce qui implique qu’une seule intervention d’adaptation pourrait avoir des résultats à la fois positifs et négatifs.

Reckien et al. (2023) soutiennent que les interventions d’adaptation ciblant les régimes alimentaires et le gaspillage alimentaire, y compris la sécurité alimentaire, la restauration de la nature et les services écosystémiques, ainsi que les filets de sécurité sociale, auront probablement les résultats positifs les plus élevés et les conséquences négatives les plus faibles.

À l’inverse, les options d’adaptation axées sur les infrastructures côtières, l’hébergement côtier, l’assurance et l’utilisation de l’eau présentent les résultats négatifs les plus élevés. Pourtant, aucune intervention d’adaptation n’est totalement exempte de conséquences négatives.

Ainsi, la mauvaise adaptation ne peut pas être complètement évitée, mais elle peut être considérablement minimisée, et il est impératif de sensibiliser davantage les décideurs politiques, les agences de développement et les praticiens.

Il incombe aux agences de développement, aux décideurs politiques et aux praticiens d’évaluer de manière critique les interventions d’adaptation avant de les mettre en œuvre, d’impliquer efficacement les parties prenantes locales dans la planification et la mise en œuvre, et de suivre et évaluer rigoureusement les résultats des interventions d’adaptation mises en œuvre.

L'auteur, le Dr Peter Asare-Nuamah, est maître de conférences à l'Université de l'environnement et du développement durable du Ghana et chercheur principal au Centre de recherche sur le développement de l'Université de Bonn en Allemagne.

Avertissement : Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, points de vue et politiques éditoriales de TRT Afrika.