Mardi soir, une frappe aérienne israélienne a touché le complexe principal de l'hôpital Al Ahli Arab à Gaza, tuant 500 civils palestiniens, dont des femmes et des enfants, indique le ministère palestinien de la santé dans l'enclave assiégée.

L'hôpital chrétien géré par une organisation caritative a non seulement soigné des centaines de personnes grièvement blessées lors de la semaine de bombardements israéliens, mais a également accueilli des dizaines de civils déplacés par les frappes aériennes incessantes.

Depuis cette attaque meurtrière, qui constitue un crime de guerre, Israël a présenté différentes versions de ce qui aurait pu se passer. Dans un premier temps, l'armée israélienne a déclaré que des combattants palestiniens avaient tiré des roquettes en utilisant l'hôpital comme couverture et que le missile israélien avait pu toucher l'hôpital par erreur. Aujourd'hui, le récit a été détourné et le groupe armé palestinien, le Jihad islamique (PIJ), a été mis en cause. Israël a accusé le PIJ d'avoir mal tiré une roquette depuis un cimetière proche de l'hôpital et d'avoir touché ce dernier.

Mais des experts et des organisations de défense des droits de l'homme ont par le passé enquêté sur des allégations israéliennes similaires et les ont jugées fausses, réfutant même des théories telles que l'utilisation de civils comme boucliers humains par le Hamas et le PIJ.

Tel Aviv a déployé une artillerie disproportionnée contre les combattants palestiniens qui s'appuient sur des armes à feu de petit calibre et des roquettes artisanales pour cibler les Israéliens.

"Dans une situation comme celle-ci, même si l'on fait confiance au côté israélien, même si l'on dit que l'on avait raison, qu'il y avait quelques combattants dans l'hôpital et qu'ils tiraient des roquettes, on a tué 500 personnes, 500 innocents", déclare Neve Gordon, professeur de droit international et de droits de l'homme à l'université Queen Mary de Londres.

"Le principe de proportionnalité dit que vous ne pouvez pas faire cela".

Israël a utilisé à plusieurs reprises l'argument du bouclier humain et civil pour déchaîner sa puissance aérienne, soutenue par les États-Unis, sur Gaza où même les produits de première nécessité doivent être acheminés clandestinement en raison du blocus israélien, qui affecte plus de 2 millions de personnes depuis 17 ans.

La guerre d'Israël à Gaza en mai 2021, au cours de laquelle 260 Palestiniens, dont 66 enfants, ont été tués, a donné lieu à des tentatives similaires de la part de Tel-Aviv de rejeter sur le Hamas et d'autres groupes la responsabilité du nombre élevé de victimes civiles.

Pendant la crise humanitaire qui se déroule à Gaza, la communauté internationale est souvent obligée de croire à la version donnée par Israël, qui contrôle strictement l'accès des enquêteurs indépendants et des travailleurs humanitaires à la région côtière que les Palestiniens veulent inclure dans un futur État qui leur appartiendrait entièrement.

Le 16 mai 2021, l'armée israélienne a frappé la rue Al Wahda de la ville de Gaza, détruisant plusieurs bâtiments et tuant 44 civils.

Israël a rapidement affirmé qu'il visait un tunnel souterrain et un centre de commandement du Hamas. Mais une enquête ultérieure de Human Rights Watch (HRW) n'a trouvé aucune preuve à l'appui de cette allégation.

"L'armée israélienne n'a présenté aucune information démontrant l'existence de tunnels ou d'un centre de commandement souterrain dans cette zone, et n'a pas prouvé que le gain militaire attendu des attaques dépassait les dommages attendus pour les civils et les biens civils", a écrit HRW dans un rapport publié à l'époque.

Ce n'était pas la première fois qu'Israël faisait de telles affirmations.

Après la guerre de 2014 entre Israël et la bande de Gaza, une enquête d'Amnesty International n'a pas pu vérifier l'affirmation israélienne selon laquelle des bâtiments civils, dont des écoles, étaient utilisés par des groupes armés comme bases de lancement pour des attaques au mortier et à la roquette.

Par exemple, les forces israéliennes ont complètement détruit l'hôpital Al Wafa à Shuja'iyyeh en affirmant qu'il était utilisé comme site de lancement de roquettes. Mais Amnesty indique qu'elle n'a pas été en mesure de trouver des preuves corroborant l'affirmation israélienne.

En utilisant l'argument du bouclier humain, Israël a par le passé bombardé des infrastructures telles que la seule centrale électrique de Gaza afin d'infliger une punition collective aux Palestiniens.

"L'argument du bouclier humain est bien connu et a été utilisé à plusieurs reprises, tant en Israël qu'au Sri Lanka et dans d'autres pays, pour justifier le meurtre de civils. On les considère donc comme des boucliers humains, mais le fait qu'une roquette ait été tirée près de l'hôpital ne signifie pas que l'hôpital et toutes les personnes qui s'y trouvaient étaient des boucliers humains", explique M. Gordon.

Ce qu'a fait Israël est un "crime de guerre", ajoute-t-il.

