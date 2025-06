Mercredi, plus de 32 universités au Maroc ont mené une grève d'une journée, impliquant la suspension des cours, en solidarité avec la bande de Gaza qui est exposée aux raids israéliens depuis 12 jours.

L'Union nationale des étudiants marocains (ONG), a déclaré dans un communiqué consulté par Anadolu, que plus de 32 universités dans le pays, y compris à Agadir (centre) et à Rabat (nord) avaient organisé des marches de solidarité avec le peuple palestinien à Gaza.

L'organisation a expliqué que ces universités avaient mené une grève générale d'une journée en solidarité avec la Palestine et pour dénoncer le massacre de l'hôpital al-ahli Baptiste et le reste des massacres commis par Israël.

Plus tôt mercredi, le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf Al-Qudra, a fait savoir que le bilan du massacre contre l'hôpital, le plus important et le plus violent commis par l'occupation criminelle israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza, avait causé la morts de 471 Palestiniens. Au moins 28 blessés sont toujours dans un état critique et 314 autres sont touchés à différents degrés.

Le bombardement de l’hôpital a suscité une vague de colère internationale ainsi que de fortes condamnations dans plusieurs capitales. L'attaque israélienne contre des civils réfugiés dans l'hôpital a été qualifiée de "crime de guerre".

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp