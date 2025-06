Le président colombien Gustavo Petro a annoncé jeudi soir que son pays allait ouvrir une ambassade dans la ville centrale de Ramallah en Palestine.

Gustavo Petro a fait cette déclaration après avoir rencontré l'ambassadeur d'Israël en Colombie, Gali Dagan, et l'ambassadeur palestinien Raouf Al-Maliki.

"J'ai exprimé ma position en faveur d'une conférence de paix internationale qui ouvrirait la voie à deux États indépendants et libres. J'ai réitéré ma solidarité avec les enfants israéliens et palestiniens, qui doivent et ont le droit de vivre en paix", a déclaré le président colombien sur X à l'issue de la réunion.

"Nous enverrons un avion avec de l'aide humanitaire à la périphérie de Gaza en attendant l'ouverture d'un couloir humanitaire. La Colombie ouvrira son ambassade à Ramallah, en Palestine", a-t-il ajouté.

Lire aussi :

L'Union africaine invite les Palestiniens et les Israéliens à la table des négociations

Dans une déclaration publiée sur X le 9 octobre, Gustavo Petro a critiqué la manière dont Israël a réagi à l'attaque lancée deux jours plus tôt par le groupe palestinien du Hamas.

"la seule façon pour les enfants palestiniens de dormir en paix est que les enfants israéliens dorment en paix" - Gustavo Petro

Il a aussi déclaré que "la seule façon pour les enfants palestiniens de dormir en paix est que les enfants israéliens dorment en paix" et vice versa.

"Cela ne se fera jamais par la guerre, mais uniquement par un accord de paix qui respecte le droit international et le droit des deux peuples à coexister librement", a-t-il déclaré.

Il a également partagé des images d'enfants palestiniens ayant perdu la vie à cause du conflit israélo-palestinien.

Le conflit à Gaza, qui subit les bombardements et le blocus israéliens depuis le 7 octobre, a commencé lorsque le Hamas a lancé l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", une attaque surprise sur plusieurs fronts qui comprenait un barrage de tirs de roquettes et des infiltrations en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne.

L'armée israélienne a ensuite lancé l'opération "Épées de fer" contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza.

Gaza connaît une grave crise humanitaire : il n'y a plus d'électricité, l'eau, la nourriture, le carburant et les fournitures médicales viennent à manquer, rapportent plusieurs organisations humanitaires.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat afin d'alléger les "souffrances humaines épiques".

Au moins 3 785 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur Gaza, tandis que plus de 1 400 Israéliens ont été tués dans le conflit.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp