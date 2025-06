Par Coletta Wanjohi

Le Soudan semble perdre en visibilité alors que le monde tourne son regard vers Israël-Gaza.

Près de six millions de personnes ont été déplacées au Soudan depuis que les combats ont éclaté le 15 avril entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (RSF).

Plus de 310 000 personnes sont entrées dans le Sud-Soudan voisin, y compris une partie des Sud-Soudanais qui ont fui vers le Soudan en 2013 après qu'un conflit civil a ravagé leur région. De son côté, l'Éthiopie voisine accueille plus de 83 700 personnes.

Les agences humanitaires affirment que jusqu'à 9 000 personnes ont été tuées et que 25 millions ont besoin d'aide. Le désespoir envahit leur vie.

"Il y a plus de 420 000 nouveaux réfugiés au Tchad, 300 000 en Égypte et environ 19 000 en République Centrafricaine", indique l'ONU dans sa dernière mise à jour sur les ravages causés par la poursuite des combats dans ce pays d'Afrique du Nord.

Six mois après le début de la crise, les experts reconnaissent que les combats au Soudan constituent "la crise la plus rapide au monde, avec des besoins sans précédent sur une courte période".

Les sables en mouvement

Paradoxalement, alors que le Soudan s'enfonce dans les abysses, la capacité du monde à absorber, à comprendre et à résoudre les problèmes s'accroît elle aussi.

La guerre Russie-Ukraine qui se poursuit depuis février 2022 a détourné l'attention et les ressources de la communauté internationale du Soudan.

L'attention du monde entier se porte actuellement sur la crise qui s'aggrave entre Israël et la Palestine au Moyen-Orient, Israël menant des attaques sur Gaza à la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre. Alors que la violence et la situation humanitaire à Gaza s'aggravent, certains craignent que le Soudan ne perde l'aide humanitaire dont il a désespérément besoin de la part des donneurs.

"La communauté internationale ne peut pas abandonner le peuple soudanais à ce stade", a déclaré Martin Griffiths, coordinateur des Nations Unies pour les affaires humanitaires et l'aide d'urgence, dans un communiqué marquant le sixième mois du début du conflit.

"Les services de base s'effondrent. Même dans les régions auxquelles nous avons accès, les activités humanitaires sont paralysées par le manque de financement. Seuls 33 % des 2,6 milliards de dollars nécessaires pour aider les personnes dans le besoin au Soudan cette année ont été reçus".

Les experts en santé préviennent que le choléra a déjà touché la plupart des régions du pays affectées par le conflit, avec plus de 1 000 cas suspects à Gedaref, Khartoum et Kordofan.

Les données officielles indiquent que 45 travailleurs humanitaires, tous membres du personnel national des agences humanitaires, ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions.

Une paix insaisissable

Les efforts pour amener le général Abdel Fattah al-Burhan et son rival, le général Mohamed Hamdan Dagalo, à la table des négociations n'ont pas encore abouti.

Un comité recommandé par l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) et dirigé par le Kenya s'est mis en place en juin pour servir de médiateur dans le conflit, mais il n'a toujours pas progressé.

En juillet, l'Égypte a organisé un sommet réunissant les voisins du Soudan, qui ont tous appelé à un cessez-le-feu. Cette initiative visant à relancer les efforts internationaux pour mettre fin aux combats n'a pas encore porté ses fruits.

S'adressant à l'Assemblée Générale des Nations Unies, Abdel Fattah al-Burhan a affirmé que l'ingérence étrangère dans le conflit était l'une des raisons pour lesquelles le Soudan continuait à brûler.

"L'ingérence régionale et internationale dans le soutien à ces groupes est claire comme de l'eau de roche. Cela signifie qu'il s'agit de la première étincelle qui brûlera la région et aura un impact direct sur la paix et la sécurité régionales et internationales", a-t-il déclaré.

Le chef de la RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, a déclaré dans un message vidéo que ses forces étaient prêtes à un cessez-le-feu et à des négociations politiques globales pour mettre fin au conflit.

Cependant, aucune des deux parties ne joint le geste à la parole.

Alors que les combats se poursuivent sur le terrain, ceux qui sont encore pris au piège dans le chaudron de la guerre semblent s'être habitués à vivre dans l'incertitude.

Ceux qui ont réussi à fuir luttent contre un sentiment de désespoir chaque jour loin de leur pays natal et ne savent pas si leur vie redeviendra un jour normale.

