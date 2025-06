Par Murat Sofuoglu

Le monde entier a assisté au massacre d'au moins 500 personnes, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, par l'armée israélienne lors d'une frappe aérienne sur un hôpital de Gaza dans la nuit de mardi à mercredi.

L'une des attaques les plus meurtrières, que les experts qualifient de crime de guerre, a eu lieu quelques heures seulement après que le bloc occidental dirigé par les États-Unis au Conseil de Sécurité de l'ONU a rejeté une proposition russe de cessez-le-feu visant à mettre fin aux hostilités à Gaza.

Israël est tellement sûr du soutien continu de ses alliés occidentaux que ses responsables militaires sont certains de s'en tirer avec l'attaque de l'hôpital Al Ahli Arab, géré par une organisation caritative chrétienne, à Gaza.

Lire aussi

En Egypte, le chef de l'ONU appelle depuis Rafah au "passage rapide" de l'aide vers Gaza

La Colombie compte ouvrir une ambassade en Palestine

Des centaines de juifs américains occupent l’enceinte du Congrès pour exiger un cessez-le-feu à Gaza

"Dans cette attaque contre l'hôpital, nous avons été témoins des mensonges israéliens dès le premier instant", déclare Riham Abuaita, un Palestinien chrétien basé à Ramallah, qui dirige une plateforme de vérification des faits, Kashif, afin de vérifier les allégations d'attaques.

Le premier mensonge israélien a porté sur l'identité des responsables de l'attaque de l'hôpital, explique M. Abuaita.

Peu après la diffusion des informations sur la tragédie, des responsables israéliens, du Premier ministre Benjamin Netanyahu au chef de l'opposition Yair Lapir, ont commencé à colporter de fausses informations sur la base d'une vidéo non vérifiée présentant le Jihad Islamique Palestinien (PIJ) comme responsable de l'attentat à la bombe contre l'hôpital.

Ely Cohen, un journaliste israélien, a même accusé le Hamas d'avoir produit une fausse vidéo, explique M. Abuaita.

Mais quelques heures plus tard, M. Netanyahou et ses alliés ont supprimé la vidéo de leurs publications sur les réseaux sociaux, via lesquelles elle avait été diffusée. "Ce n'était pas vrai. La vidéo était vieille", explique M. Abuaita à TRT World.

"Le deuxième mensonge provient d'un faux compte Twitter appelé Farida Khan, qui prétend être une journaliste d'Al Jazeera et avoir vu de ses propres yeux que le missile était un Ayyash 250 et qu'il a touché l'hôpital. Ce n'était pas vrai non plus, car Al Jazeera a publié un communiqué indiquant que le compte Twitter n'avait aucune relation avec le groupe de médias", explique M. Abuaita. L'Ayyash 250 fait partie de l'arsenal de missiles du Hamas.

Les Israéliens bombardaient les Palestiniens tout en diffusant de la propagande pour masquer leurs crimes de guerre, exactement comme ils l'ont fait lorsque Shireen Abu Akleh, une journaliste d'Al Jazeera, a été tuée, ajoute M. Abuaita.

Les Israéliens ont d'abord nié toute responsabilité dans la mort de la journaliste et ont accusé des hommes armés palestiniens, de la même manière qu'ils ont rejeté la responsabilité de l'attaque de l'hôpital de Gaza.

Mais face à des preuves de plus en plus nombreuses et sous une pression internationale croissante, Israël a finalement reconnu qu'un de ses soldats avait tué Shireen Abu Akleh.

"Après l'avoir tuée, ils ont répandu des mensonges sur ce qui s'était passé", comme le font les Israéliens depuis l'attaque de l'hôpital, explique M. Abuaita.

Israël a toujours compté sur ses alliés occidentaux, en particulier les États-Unis, pour l'aider à éviter les contrôles et les sanctions, malgré les preuves irréfutables de l'implication de son armée dans des crimes de guerre.

Les États-Unis ont récemment envoyé un porte-avions en Méditerranée pour renforcer le soutien à l'État juif.

"Grâce à des relations géopolitiques stratégiques, à de puissants groupes de pression et aux subtilités de la diplomatie internationale, Israël jouit d'une certaine impunité pour ses actions qui, de l'avis général, s'apparentent à des crimes de guerre", explique Nadia Ahmad, professeur de droit basée à Orlando et membre du Centre pour la Sécurité, la Race et les Droits (Center for Security, Race and Rights).

Mais elle prévient que les actions de l'armée américaine en Palestine seront suivies de près, et que Washington doit donc agir dans le respect de l'État de droit et des droits de l'homme.

"Il est impératif de ne pas faciliter indirectement toute forme de violence contre des vies innocentes à Gaza. La communauté internationale doit s'unir pour condamner tout acte d'agression et exiger que tous les crimes de guerre commis par Israël répondent de leurs actions", déclare-t-elle à TRT World.

Tous les Palestiniens sont-ils des cibles potentielles?

La semaine dernière, M. Herzog a donné une explication controversée pour justifier la décision de l'État sioniste de tuer tant de civils palestiniens : "C'est une nation entière qui est responsable" de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

M. Herzog estime que les habitants de Gaza auraient dû "se lever" et "se battre contre" non pas Israël, un État colonisateur qui occupe la Palestine, mais résister à des groupes comme le Hamas.

Cela montre que les Israéliens ont un problème avec tous les Palestiniens, car ceux qui vivent en Cisjordanie occupée - où le Hamas n'a aucun contrôle - souffrent aussi quotidiennement aux mains de l'armée israélienne, déclare Abuaita.

"Ils affirment qu'ils tuent des civils parce que le Hamas les utilise comme boucliers humains. Mais qu'en est-il de la Cisjordanie ?", demande-t-elle.

En réalité, l'occupation israélienne de la Palestine, qui a eu lieu bien avant l'émergence du Hamas dans les années 1990, a tué des milliers de Palestiniens et en a déplacé des centaines de milliers d'autres, comme c'est le cas aujourd'hui.

"Ils ne tuent pas parce que le Hamas est là. Ils veulent tuer autant de Palestiniens qu'ils le peuvent parce qu'ils sont des criminels de guerre".

Les dirigeants israéliens ont renforcé cette impression par leurs déclarations provocatrices.

"Depuis le début de cette guerre, Israël a clairement indiqué qu'il voulait éliminer Gaza. Soit en tuant tout le monde, soit en les forçant à partir. Israël a déclaré au monde qu'il combattait des "animaux humains" et Netanyahou a décrit les enfants de Gaza comme les "enfants des ténèbres"", explique Abir Kopty, écrivain et universitaire palestinien.

"Il s'agit d'un langage génocidaire, et tout ce que fait Israël doit être replacé dans ce contexte", explique M. Kopty à TRT World.

Dans une sale guerre de propagande, certains Israéliens tentent également de rapprocher le Hamas de Daesh, en essayant de donner l'impression que les Israéliens se battent contre un mouvement autoproclamé d'inspiration religieuse, qui cherche à tuer des innocents.

Mais Abuaita, un Palestinien chrétien, ne croit pas à cet argument. Il ne s'agit pas de Juifs contre des Musulmans ou des Chrétiens, dit-elle.

"Il ne s'agit pas d'une guerre de religion. Les Israéliens tentent de donner l'impression d'une guerre de religion. Mais il ne s'agit pas de musulmans contre des juifs", précise-t-elle.

"Il s'agit d'Israël contre la Palestine. Il s'agit de l'occupation de la Palestine par Israël. Il ne s'agit pas du tout d'un conflit religieux".

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp