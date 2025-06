"Jusqu'à présent, la mort dans cette guerre brutale de 17 de nos collègues a été confirmée. Malheureusement, le véritable chiffre sera probablement plus important", écrit le commissaire-général de l'UNRWA dans un communiqué. Certains "ont été tués chez eux pendant leur sommeil avec leur famille", précise le responsable.

"J'insiste sur le fait que depuis le déclenchement de la guerre le 7 octobre, l'UNRWA a régulièrement fourni à toutes les parties concernées la géolocalisation de toutes ses infrastructures dans la bande de Gaza. Néanmoins, au moins 35 bâtiments ont été touchés jusqu'à présent, certains par des frappes directes", regrette Philippe Lazzarini.

"Dans la bande de Gaza, les frappes aériennes et les bombardements incessants, doublés des ordres d'évacuation par les forces israéliennes, ont conduit au déplacement d'un million de personnes et causé la mort de beaucoup trop de civils", dit Philippe Lazzarini qui appelle à "un cessez-le-feu humanitaire urgent".

Le responsable relève que les installations de son agence "sont désormais surpeuplées", avec 500.000 personnes qui y ont trouvé refuge.

"Une fois de plus, je rappelle à toutes les parties leur obligation légale et non négociable de protéger les vies des civils, où qu'ils soient, à tout instant, et de s'abstenir de mener des attaques contre des infrastructures civiles, dont les écoles, les hôpitaux, les lieux de culte et les habitations civiles, y compris celles des employés de l'UNRWA, a-t-il exhorté.

Plus de 1.400 personnes ont été tuées sur le territoire israélien par les hommes du Hamas depuis le 7 octobre, en majorité des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou morts de mutilations au premier jour de l'attaque des combattants du mouvement islamiste palestinien menée à partir de Gaza, selon les autorités israéliennes.

D'après l'armée israélienne, environ 1.500 combattants du Hamas ont été tués dans la contre-offensive lui ayant permis de reprendre le contrôle des zones attaquées.

Dans la bande de Gaza, plus de 4.100 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans les bombardements incessants menés en représailles par l'armée israélienne, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza.