Par Foday Couch Bayoh

Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA), les inondations aggravent la situation des communautés vulnérables, exacerbant des problèmes tels que l'insécurité alimentaire, la malnutrition, l'instabilité et la violence.

L'aperçu de la situation des inondations en Afrique de l'Ouest et du Centre en septembre 2023 de l'UNOCHA souligne que les inondations n'entraînent pas seulement des dommages immédiats, mais ont également des conséquences durables sur l'hygiène, l'assainissement et la santé publique.

Les inondations représentent un impact sans précédent des actions humaines sur la nature et un échec des politiques, agissant ainsi comme un accélérateur de crises pour les communautés déjà aux prises avec des vulnérabilités.

En outre, les inondations ont un impact profond sur les infrastructures et les moyens de subsistance.

Les Nations unies ont signalé que dans toute l'Afrique, une crise climatique est en cours, entraînant la destruction des moyens de subsistance, des perturbations de la sécurité alimentaire, des conflits accrus pour des ressources limitées et des déplacements massifs de population.

Le Liberia peut s'inspirer de l'expérience d'autres pays pour mettre en place des mécanismes de prévention des inondations extrêmes potentielles. Récemment, la province sud-africaine du Cap occidental, y compris la ville du Cap, a connu des inondations extrêmes qui ont coûté la vie à au moins 11 personnes après des jours de fortes pluies.

En mars 2023, l'Éthiopie et la Somalie ont été confrontées à des inondations soudaines dues à de fortes pluies, qui ont fait des dizaines de victimes et touché 300 000 personnes, comme le rapporte le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA).

Ces phénomènes météorologiques extrêmes ont dévasté les maisons et le bétail dans les communautés rurales qui se remettent encore d'une sécheresse de près de trois ans, exacerbant la pire crise de la faim que la région ait connue depuis des décennies.

En 2022, le Nigeria a connu les pires inondations de la décennie, déplaçant des millions de personnes et causant des pertes économiques considérables. L'une des pires inondations en Afrique s'est produite en Libye le 11 septembre de cette année, tuant des milliers de personnes et endommageant les infrastructures.

Le HCR a appelé à une action urgente pour répondre aux besoins de plus de 3,4 millions de personnes déplacées et de leurs communautés d'accueil face aux inondations destructrices dans plusieurs pays africains, dont le Nigéria, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Cameroun.

Les conséquences sanitaires sont également désastreuses, les pluies saisonnières augmentant le risque d'épidémies de choléra. Par exemple, le Malawi, déjà aux prises avec la pire épidémie de choléra de son histoire, est confronté à de nouveaux défis en raison de l'augmentation des précipitations qui entrave les efforts de lutte contre la maladie.

De même, Madagascar, qui n'avait pas signalé de cas de choléra depuis 2000, a connu une recrudescence des cas à la suite des récents cyclones et inondations.

Le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional pour l'Afrique à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a souligné que les épidémies de choléra en cours en Afrique sont exacerbées par les phénomènes climatiques extrêmes et les conflits, ce qui rend les populations vulnérables encore plus vulnérables.

Le Liberia se trouve aujourd'hui dans une situation comparable. En septembre 2023, des précipitations excessives ont touché plusieurs villes, les inondations les plus graves ayant été signalées dans les comtés de Grand Cape Mount, Bong et Montserrado, dans le nord-est du pays.

Des zones comme New Kru Town, Gbarnga City, et les sections urbaines de Monrovia, ainsi que les zones environnantes, ont été particulièrement touchées.

Selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), les inondations urbaines et côtières ont touché environ 15 200 personnes et détruit des infrastructures et des communautés de pêcheurs.

Le département météorologique du ministère des Transports du Libéria prévoit de fortes pluies continues en septembre et octobre 2023 dans tout le pays, ce qui fait craindre de nouvelles inondations et les conséquences qui en découlent.

Selon la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), bien qu'aucun décès n'ait été signalé jusqu'à présent, de nombreuses familles touchées ont été déplacées, cherchant à s'abriter dans des bâtiments publics ou dans les maisons d'amis et de parents.

Les inondations ont anéanti les biens des ménages, y compris les denrées alimentaires stockées, exacerbant ainsi les difficultés économiques. Le Liberia doit prendre des mesures proactives pour faire face à cette crise croissante.

Le changement climatique, les implantations dans des zones sujettes aux inondations, les taux élevés de pauvreté et d'autres facteurs socio-économiques contribuent à la vulnérabilité.

L'appel lancé par le président George Weah lors du récent sommet 2023 de l'Assemblée générale des Nations unies souligne l'urgence de s'attaquer collectivement à la crise climatique.

Les inondations au Libéria peuvent entraîner des déplacements de population, des pénuries alimentaires, un accès limité à l'eau potable et des problèmes d'assainissement, entre autres.

En août 2007, les inondations ont déplacé des centaines de personnes et coupé l'approvisionnement en eau de 250 000 personnes à Monrovia en 2007, selon le réseau d'information régional intégré (IRIN) des Nations unies.

Un an plus tard, IRIN a rapporté que Monrovia avait connu les pires inondations jamais enregistrées en raison de pluies intenses et abondantes, entraînant le déplacement d'environ 1 000 personnes, selon les autorités libériennes. Ces événements sont relativement fréquents depuis lors.

Malgré les politiques et les plans de gestion des catastrophes existants, peu de choses ont été faites pour empêcher les catastrophes d'effacer les acquis du développement et d'entraver les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable.

Le Liberia doit donner la priorité à la prévention des inondations, et pas seulement à la réaction. Les citoyens doivent être informés des causes des inondations et des solutions à y apporter, notamment en ce qui concerne l'évacuation des eaux et les interventions techniques.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp