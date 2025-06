20 camions chargés d'aides humanitaires sont entrés samedi dans la bande de Gaza, oùles aides sont actuellement transportés vers les centres de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), en vue de leur distribution.

Le correspondant d'Anadolu a indiqué que Thomas White, directeur des opérations de l'UNRWA à Gaza, supervise actuellement le transfert de l'aide vers la bande de Gaza.

Plus tôt samedi, le directeur du Croissant-Rouge dans le Nord-Sinaï, Khaled Zayed, a confirmé dans des déclarations à Anadolu que le premier convoi de camions de secours a commencé à entrer dans la bande de Gaza depuis le passage de Rafah, du côté égyptien vers la bande.

Il a ajouté : "Le premier convoi comprenait 20 camions de secours qui se dirigent successivement vers Gaza".

Les camions de secours transportent principalement des fournitures médicales et de la nourriture, selon Zayed.

Jusqu'à présent, on ne sait pas si l’aide couvrirait l’ensemble de Gaza, mais il y a quelques jours, l’armée israélienne a stipulé que l’aide serait livrée « aux civils uniquement dans le sud de Gaza ».

Par ailleurs, Tamara Al-Rifai, porte-parole de l'UNRWA, a souligné vendredi la nécessité de ne pas imposer de conditions à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, soulignant que " l'aide devrait être fournie dans toutes les parties de la bande, où se trouvent les déplacés et à ceux qui en ont besoin".

Le bureau médiatique du gouvernement à Gaza a également déclaré samedi qu'il attendait que l'UNRWA fournisse de l'aide à ceux qui y ont droit dans divers endroits de la bande.

Aujourd'hui, pour la première fois depuis le 7 octobre, seulement 20 camions ont pu franchir le passage de Rafah, ce que les organisations humanitaires considèrent comme à peine une goutte d'eau dans l'océan des besoins humanitaires.

Depuis deux semaines, Israël continue de lancer d’intenses raids sur Gaza, faisant des milliers de morts et de blessés civils et coupant les approvisionnements de la bande en eau, en électricité, en nourriture et en médicaments, ce qui a déclenché des avertissements régionaux et internationaux concernant une double catastrophe humanitaire.

En réponse aux « attaques israéliennes quotidiennes contre le peuple palestinien et ses lieux saints », le Hamas et d'autres factions palestiniennes à Gaza ont lancé l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » le 7 octobre, au début de laquelle ils ont pris d'assaut les colonies israéliennes et les sites militaires entourant la bande de Gaza.

