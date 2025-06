L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué, consulté par Anadolu, que ses avions "ont bombardé pendant plusieurs heures la nuit dernière une série de cibles militaires du Hezbollah libanais, en réponse aux tirs de missiles anti-blindés et des grenades propulsées par fusée sur le territoire israélien hier (vendredi)."

Le communiqué a ajouté avoir ciblé "une série de sites militaires utilisés par le groupe à des fins opérationnelles, en plus des infrastructures", sans faire de victimes.

L'armée israélienne a également visé "un lanceur anti-blindé déployé dans la zone frontalière et dirigé vers le territoire israélien", selon le communiqué.

La même source a souligné qu'elle était "préparée à tous les scénarios dans divers secteurs, et qu'elle continuerait à œuvrer pour préserver la sécurité des citoyens israéliens".

À 08h27 (UTG), il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part du Hezbollah sur la déclaration israélienne.

L'armée israélienne a annoncé la mort d'un soldat hier vendredi à la frontière libanaise, après que le Hezbollah a tiré un missile antichar, selon la Société de radiodiffusion israélienne.

Depuis le déclenchement des affrontements du « Déluge d'Al-Aqsa » lancés par le mouvement « Hamas » contre les colonies israéliennes et les points militaires de la bande de Gaza le 7 octobre, « en réponse aux violations contre la mosquée Al-Aqsa », la frontière entre le Liban et Israël a été le théâtre de combats et de bombardements mutuels entre le Hezbollah et l'armée israélienne faisant des morts et des blessés des deux côtés.

Pour le quinzième jour, l’armée israélienne continue de cibler la bande de Gaza avec d’intenses frappes aériennes qui ont détruit des quartiers entiers et fait des milliers de morts et de blessés parmi les civils palestiniens.

