L'armée israélienne a tué 4 Palestiniens, dimanche, dont deux dans un raid ayant visé le camp de Jénine des réfugiés, un troisième dans la ville de Tubas et un quatrième près de Naplouse.

Le ministère palestinien de la Santé a indiqué dans un communiqué, dont une copie est parvenue à Anadolu, que "4 Palestiniens sont tombés en martyr, aujourd'hui à l'aube à Jénine et Naplouse".

La même source a fait savoir que "deux martyrs sont tombés à Jénine, dont un est arrivé à l'hôpital en morceaux, n'ont pu être identifiés, alors qu'un troisième martyr est tombé à Tubas après avoir reçu une balle dans la tête. Il s'agit de Adnane Jihad Beni Ouda (19 ans) originaire du village de Tamun".

"Le jeune Maalek Jamil Charkaoui (26 ans) est tombé en martyr dans le camp Askar des réfugiés, près de Naplouse", a ajouté le communiqué, précisant que le bilan des martyrs en Cisjordanie est ainsi passé à 89 Palestiniens depuis le 7 octobre courant".

Le correspondant d'Anadolu a rapporté citant des témoins oculaires que "l'aviation israélienne a bombardé la mosquée al-Ansar, dans le camp de Jénine, dimanche à l'aube".

Une explosion a été entendue et des colonnes de fumée ont été observées dans le ciel de Jénine, suite à ce bombardement israélien qui avait visé le rez-de-chaussée de la mosquée, selon les témoins.

Les sirènes ont ainsi retenti à Jénine, alertant d'une probable incursion israélienne suite aux bombardements.

L'armée israélienne et le service de sécurité intérieur israélien ont annoncé, de leur part, dans un communiqué conjoint, dont une copie est parvenue à Anadolu que "des avions de combat israéliens ont détruit un tunnel souterrain à la mosquée al-Ansar à Jénine".

Le communiqué a ajouté qu'une "cellule destructrice conjointe entre le Hamas et le Jihad islamique, localisée dans le tunnel, était responsable d'une série d'attaques menées au cours des mois précédents".

L'armée israélienne et le service de sécurité intérieur ont fait savoir que ladite cellule "avait mené une opération, le 14 octobre, près du mur de séparation, ayant conduit à l'explosion d'une charge activée à distance, contre une patrouille de l'armée, sans faire de victimes".

L'armée a prétendu que "cette cellule planifiait une autre attaque dans l'immédiat", sans donner plus de précisions.

Le bombardement de cibles dans la Cisjordanie par l'aviation n'est pas habituel. La dernière fois qu'Israël a eu recours à ce genre de bombardement remonte à juillet 2023. C'était alors la première fois depuis près de 20 ans, lorsqu'un hélicoptère de type "Apache" avait tiré des missiles pour venir au secours des forces et des équipements militaires tombés dans une embuscade à Jénine.

Des témoins oculaires ont indiqué à Anadolu qu'une force israélienne a envahi la ville de Tubas et le village de Tamun, ce qui a déclenché des affrontements avec l'armée israélienne qui a utilisé les balles réelles.

Les jeunes palestiniens ont riposté par des jets de pierres et en brûlant de pneus en caoutchouc.

L'armée israélienne a envahi en grand nombre le camp Askar des réfugiés, à l'est de Naplouse, ce qui a conduit à des affrontements avec des dizaines de Palestiniens.

La Cisjordanie est frappée par une vague de tensions entre l'armée israélienne et les Palestiniens, parallèlement à l'escalade en cours dans la Bande de Gaza.

Pour la seizième journée consécutive, la Bande de Gaza, en état de siège depuis 2006, subit des raids aériens israéliens intensifs, détruisant des quartiers entiers, dans le cadre de l'opération militaire dite "Epées de fer".

Le 7 octobre à l'aube, le mouvement de la résistance islamique Hamas et d'autres factions palestiniennes ont lancé depuis Gaza l'opération « Déluge d'Al-Aqsa », en réponse aux « attaques incessantes des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa dans la partie occupée de Jérusalem-Est ».

De son côté, l'armée israélienne a lancé l'opération « Épées de fer » et continue de mener des raids intensifs sur plusieurs districts de la bande de Gaza, où vivent plus de deux millions de Palestiniens privés d’eau, de nourriture, de médicaments et d'électricité en raison du siège total imposé par Israël.