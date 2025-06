Le club de Premier League, Manchester United, a annoncé ce samedi le décès de Bobby Charlton, champion du monde 1966 et ancienne star de ManU.

"Manchester United est en deuil à la suite du décès de Sir Bobby Charlton, l’un des plus grands et des plus aimés joueurs de l’histoire du club", écrit Manchester United dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, le "Sir" est le grand artisan de la reconstruction de Manchester United, où il a joué 17 ans, entre 1956 et 1973.

Les joueurs de Manchester United, dont le capitaine Bruno Fernandes, ont rendu hommage à la légende du club Bobby Charlton, décédé samedi, avec notamment une minute d'applaudissements avant leur match disputé à Sheffield.

Bruno Fernandes a déposé une couronne de fleurs sur la pelouse de Bramall Lane et les joueurs des deux équipes se sont rassemblés autour du rond central pour applaudir l'ancienne gloire des Red Devils et de l'équipe d'Angleterre, avec qui il a remporté la Coupe du monde à domicile en 1966.

"Pour être honnête avec vous, c'est dévastateur", a réagi le milieu du terrain de ManU, Scott McTominay, enfant du club, avant le coup d'envoi au micro de Sky Sports.

"C'était une icône au sein du club et dans le monde entier. Tout le monde le connaissait parce qu'il était une légende du football et, plus important encore, quelqu'un d'incroyable." a ajouté McTominay.

De son vivant, Bobby Charlton avait aussi permis à Manchester United d'être le premier club anglais vainqueur de la Coupe d'Europe en 1968.

