"De nouveaux combats entre les rebelles du M23 et les jeunes dits patriotes, appelés communément "Wazalendo" sont signalés depuis samedi 21 octobre 2023 à Bwiza, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), dans l’est de la RDC" a déclaré le Mwami (chef traditionnel en langue swahili) Raphaël Nyamulagha, qui rapporte aussi des destructions des maisons et pillages des biens de la population dans les villages Rushovu, Kigoma et environs.

Le Mwami Nyamoulagha affirme que les affrontements sont en cours et ajoute que la résistance des jeunes patriotes sur la ligne de front. "Ce sont les rebelles du M23 qui ont attaqué les Wazalendo mais ces derniers se défendent", a t-il soutenu.

L'armée affirme respecter le cessez-le-feu et n'être concernée "ni de près, ni de loin" par la reprise des combats. Mais, sur place, des habitants et des sources sécuritaires indiquent que les FARDC prennent part à l'offensive, en appui aux volontaires qui affrontent le M23.

L'action des wazalendo a été saluée par le porte-parole du gouvernement, qui les a qualifiés de "jeunes Congolais braves".

Le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a déclaré au cours d'une conférence de presse lundi soir "saluer l'action de ces compatriotes", en référence aux "jeunes" qui affrontent le M23. "Il est du devoir de chaque Congolais de défendre chaque centimètre du territoire national", a-t-il suggéré, assurant que l'armée congolaise "respecte le cessez-le-feu".

L'est du Congo, loin de la capitale, est depuis des décennies envahi par des dizaines de groupes armés qui cherchent à obtenir une part de l'or et des autres ressources de la région. Certains ont été discrètement soutenus par les pays voisins du Congo.

Les experts de l'ONU ont relevé des "preuves substantielles" que le Rwanda soutient le groupe rebelle M23 en pleine résurgence, ce que le Rwanda a nié.

Formé en 2012, le M23 a attaqué la RDC et a été maîtrisé par les troupes gouvernementales. Le groupe a repris ses assauts contre les positions militaires l'année dernière.

