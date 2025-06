Par Dr Khulu Mbatha

La Journée des Nations Unies cette année devrait être consacrée au peuple palestinien dont les espoirs et les rêves se sont évanouis depuis la "Nakba" de 1948.

Avec une ONU faible et en déclin, les Palestiniens se sentent oubliés par la communauté internationale.

Personne ne ressent cette agonie plus que les jeunes et les enfants de Palestine qui se voient eux-mêmes et leurs parents piégés et survivant dans d'immenses prisons connues sous le nom de Gaza, de Cisjordanie et d'autres camps de réfugiés.

C’est pourquoi le qualificatif actuel de crise du Moyen-Orient comme étant un « conflit Hamas-Israël » par les médias, doit être remise en question.

Oppression

Il est bien connu que la question palestinienne remonte à l’époque de la colonisation de la région et de la Déclaration Balfour.

Pour cette raison et d’autres, aucun État arabe ne peut se départir de ce problème et il en va de même pour toutes les nations représentées à l’ONU.

Cela s’applique également aux anciens mouvements de libération comme l’ANC en Afrique du Sud, qui ont lutté avec succès contre le régime de l’apartheid.

La crise a pris de nombreuses formes depuis la création de l’ONU et, au fil des décennies, les problèmes fondamentaux sont restés les mêmes.

D’après mon expérience dans le cadre de notre propre lutte de libération en Afrique du Sud, des événements explosifs comme les attentats du 7 octobre, aussi regrettables soient-ils, risquent de se répéter tant qu’aucune solution n’est trouvée.

La bantoustanisation – la création d’enclaves où vivaient les Noirs – pendant les années d’apartheid en Afrique du Sud a toujours entraîné des frustrations qui ont atteint des points d’ébullition et ont conduit à des batailles acharnées entre l’oppresseur et l’opprimé.

La même chose peut être constatée avec la mise en place de nouvelles colonies de peuplement israéliennes dans les territoires palestiniens.

Crédibilitéperdue

Au fil des années, des milliers de vies palestiniennes ordinaires ont été perdues. Parvenir à la paix est la seule solution. Comme pour toutes les nations, le droit à l’autodétermination des Palestiniens est sacro-saint.

La lutte actuelle du peuple palestinien a de nombreuses facettes et reflète l’équilibre des forces dans le monde.

Le 16 octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté un projet de résolution présenté par la Russie pour un cessez-le-feu indispensable suite aux dernières violences à Gaza, après que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et le Japon aient voté contre cette proposition.

Ces pays sont connus pour soutenir Israël. Après le vote, la Russie a déclaré que l’ONU était « prise en otage » par l’Occident.

En septembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le Conseil de sécurité de l'ONU n'avait plus pour mission d'assurer la sécurité mondiale, mais constituait plutôt une arène où ses cinq États membres permanents pouvaient s'engager dans des confrontations stratégiques.

​​​​​​​"Le Conseil de sécurité n'est plus le garant de la sécurité internationale et est devenu un champ de bataille où s'affrontent les stratégies politiques de cinq pays", a déclaré le président lors d'un discours à l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York.

Il a une fois de plus réitéré son slogan souvent répété en faveur de la réforme de l’ONU, « Le monde est plus grand que les cinq », faisant référence à la nature non représentative des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU disposant de leur droit de veto.

« Nous devons immédiatement restructurer les institutions sous l’égide de l’ONU chargées d’assurer la paix, la sécurité et le bien-être du monde », a déclaré Erdogan.

« Nous devons construire une architecture de gouvernance mondiale capable de représenter toutes les origines, croyances et cultures du monde », a-t-il ajouté.

Il est évident que la recherche d’une paix durable est entravée par le déclin du rôle de l’ONU dans la protection des citoyens dans les zones de guerre et dans son rôle de puissance médiatrice dans ces conflits.

Plus encore, après la fin de la guerre froide au début des années 1990 et les guerres actuelles partout dans le monde, l’ONU a eu peu d’autorité et est inefficace pour trouver des solutions. Il n’est plus adapté à son objectif.

Au fil des années, nous avons constaté à quel point il a perdu sa crédibilité auprès de ses propres membres. Il est difficile de voir une issue si aucune stratégie n’est proposée pour sa refonte majeure.

De toute évidence, son rôle de médiateur a été dépassé par les évolutions mondiales – politiques, économiques, sociales et technologiques.

Traitement égal

Fondé il y a 78 ans – après la Seconde Guerre mondiale – par une cinquantaine de pays partageant des intérêts communs dans la prévention d’une nouvelle guerre, le Conseil de sécurité disposait d’énormes pouvoirs pour favoriser les négociations, imposer des sanctions, autoriser le recours à la force et le déploiement de missions de maintien de la paix.

Avec près de 200 États souverains aujourd’hui, pour la plupart autrefois colonisés, et le fait de n’avoir que cinq États disposant d’un droit de veto, cela a créé une situation anormale.

Les discussions sur la réforme de l’ONU et de ses organes sont devenues à la mode. Ce serait une erreur de se concentrer uniquement sur l’élargissement du Conseil de sécurité sans remanier l’ensemble de sa structure et de ses règles.

La règle du veto doit être remplacée par un instrument plus efficace, centré sur les personnes et traitant tous les États de manière égale, indépendamment de leurs pouvoirs politiques ou économiques.

Dans le cas contraire, les défis du changement climatique et le régime mondial de non-prolifération et de désarmement nucléaire qui comprend des principes, des normes, des règles et des pratiques régissant les armes nucléaires risquent d’accroître l’instabilité internationale.

Concernant le conflit israélo-palestinien, la communauté internationale doit garantir la cessation de toutes les hostilités, la libération des otages et des prisonniers politiques, la fourniture d'une aide humanitaire et d'autres formes d'assistance.

L'auteur, le Dr Khulu Zephania Mbatha, est un auteur et universitaire sud-africain. De 2018 à 2021, il a été conseiller spécial pour les relations internationales du président Cyril Ramaphosa. Il a également servi à la mission permanente de l'Afrique du Sud auprès des Nations Unies.

Avertissement : Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, points de vue et politiques éditoriales de TRT Afrika.