Des objets en or, apportant à l'Ukraine, d'une valeur de 60 millions $ ont été retrouvés par la police espagnole qui en a fait l'annonce ce lundi.

Les 11 pièces, dont des colliers, des bracelets et des boucles d'oreilles, avaient été exposées dans un musée de Kiev entre 2009 et 2013, et ont été sorties clandestinement d'Ukraine avant 2016, a indiqué la police dans un communiqué.

"Les pièces saisies, des bijoux en or d'une grande valeur historique et économique, avaient été volées et exportées illégalement d'Ukraine et allaient être vendues à Madrid", ajoute le communiqué, précisant que les objets datent d'entre le VIIIe et le IVe siècle avant Jésus-Christ.

Trois Espagnols et deux Ukrainiens, dont un prêtre de l'Église orthodoxe, ont été arrêtés dans le cadre de cette opération menée avec l'aide des autorités ukrainiennes, albanaises, bulgares, chypriotes et nord-macédoniennes.

La police a déclaré que les artefacts étaient accompagnés de faux documents en anglais, en ukrainien et en espagnol pour faire croire qu'ils appartenaient à l'Église orthodoxe ukrainienne. "Il s'agit de pièces qui ne peuvent être vendues par les voies légales habituelles, telles que les salles de vente aux enchères", a déclaré Ana Ramon, porte-parole de la police.

La police a commencé son enquête en 2021 après que l'une des pièces, une ceinture en or ornée de têtes de béliers, a été vendue à un homme d'affaires lors d'une vente privée à Madrid. Cela a conduit les enquêteurs aux dix autres objets d'art que la police a saisis le mois dernier chez les suspects.

Les pièces sont actuellement étudiées par le Musée archéologique national espagnol et l'Institut du patrimoine culturel du pays.

