Plus de 30 personnes, dont probablement des étudiants du Tchad voisin, ont été enlevées par des bandits présumés dans le nord du Cameroun, a déclaré lundi le maire de la ville de Touboro.

L'enlèvement a eu lieu dimanche soir, a déclaré le maire Célestin Yandal à Reuters. Une source de sécurité camerounaise a confirmé l'incident sans donner de détails et a déclaré que l'on pensait qu'il s'agissait d'un enlèvement contre rançon, ce qui est courant dans la région, plutôt que d'une attaque militante.

Le Cameroun est confronté notamment à une insurrection du groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord et un conflit séparatiste dans l'Ouest anglophone.

Lire aussi : Cameroun / Crise anglophone : Quatre morts dans une nouvelle attaque meurtrière contre un poste de contrôle

"Les ravisseurs ont frappé dans la soirée, alors que les commerçants revenaient du traditionnel marché aux bestiaux de Touboro. Les personnes enlevées n'ont pas encore été libérées", a déclaré le maire Yandal.

Il ne connaît pas l'identité des victimes, mais il est probable que des étudiants tchadiens en fassent partie. Les étudiants tchadiens empruntent la route de Touboro pour se rendre dans la ville de Ngaoundéré, où se trouve une université.

Un site d'information tchadien local, Toumaï Web Médias, a cité des sources non identifiées affirmant que 25 étudiants tchadiens avaient été enlevés alors qu'ils se rendaient à Ngaoundéré dimanche, et que six d'entre eux avaient été libérés.

L'ambassade du Tchad au Cameroun n'a pas répondu à une demande de commentaire.