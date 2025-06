Par Kudra Maliro

"La FIFA et le Burundi se sont unis pour un projet qui donne des chances d’éducation aux filles et aux garçons. C’est pour cela que nous sommes là pour nous engager dans le développement et dans la jeunesse du Burundi", a indiqué Gianni Infantino, président de la FIFA.

M. Infantino a fait cette annonce lors de sa visite officielle au Burundi ce 21 octobre dernier en précisant que ce pays de l’Afrique de l’Est sera le 100ᵉ à bénéficier de ce projet "Football for Schools".

La cérémonie du lancement a eu lieu au stade Urunani à Buganda, au Burundi.

Le numéro un de la FIFA a promis la reconstruction du stade Intwari en collaboration avec le gouvernement burundais pour promouvoir le football dans le pays.

"Football for Schools" ou "le football pour les écoles", initié conjointement par la FIFA et l’UNESCO pour attirer les jeunes vers le Football.

Signalons qu’au cours de cette visite au Burundi, le président de la FIFA était accompagné avec l’entraineur légendaire de l’équipe Arsenal, Arsene Wenger.

"C’est une bonne chance à tous les jeunes qui veulent jouer au football", a confié Arsène Wenger, ancien entraîneur d’Arsenal. Et d’espérer que dans les années à venir, "le Burundi sera sur la liste des pays ayant de grands joueurs de football".

La Fédération du football du Burundi salue l’appui de la FIFA, qui selon Alexandre Muyenge, président de la FFB, a fait que les cours opérationnels de la fédération connaissent une augmentation de cinq fois, grâce son programme "FIFA Forward Program".

Pour rappel, le Burundi occupe la 141ᵉ place de FIFA Meilleure équipe au monde depuis le mois de septembre 2023.

