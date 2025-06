"L’instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves, dont des fautes de gestion ayant occasionné un détournement de 25 521 000 dollars, au préjudice, respectivement, de la GECAMINES pour 15 millions USD et du Trésor public pour 10 521 000 USD", a déclaré Jimmy Munganga, premier président de la cour des comptes au cours d’un entretien à la chaîne de télévision publique (RTNC).

M. Munganga précise que ces accusations font suite aux résultats de l’audit mené en 2021 par l’Inspection générale des finances (IGF) sur la gestion de la BCC. Ces enquêtes couvraient la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020.

Dans le cadre de lutte contre la corruption en RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait nommé Jimmy Munganga Ngwaka, premier président de la Cour des comptes, sur une ordonnance rendue publique le 29 juin 2022 dernier avec une mission d’"effectuer de manière indépendante, un contrôle externe des finances de l’Etat et de ses démembrements, ainsi que des organismes, entreprises publiques et autres entités bénéficiant du concours financier de l’État".

Au cours de son interview télévisée à la RTNC, Jimmy Munganga a annoncé que Deogratias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), Albert Yuma, président du conseil d’administration de la GECAMINNES, Jacques Kamenga, directeur général de la GECAMINES, Guy Okende Ngongo et Freddy Muganza, directeurs à la BCC et Antoine Kiala Ndombele, cadre de la Rawbank comme des personnes qui devraient comparaître devant la chambre de discipline financière et budgétaire.

Traque des fonds détournés

Il faut retenir que la cour des comptes porte un jugement sur la régularité des états financiers et des comptes des comptables publics, selon une approche contradictoire et conformément à des normes généralement reconnues.

Cette organisation "la Cour des comptes" contribue, par ses missions de vérification et de contrôle de conformité, à l’amélioration de la gouvernance financière et cette institution soumet au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement un rapport assorti de recommandations sur les résultats de ses travaux.

"Cette institution entend servir la Nation en veillant à une utilisation transparente et efficace des finances et des biens publics", avait déclaré le président congolais lors de l’annonce de la nomination de Jimmy Munganga au mois de juin 2022.

Cette nouvelle affaire s’ouvre au moment où Deogratias Mutombo et l’ex-Premier ministre Matata Ponyo sont poursuivis devant la Cour constitutionnelle pour un détournement présumé de 89 millions de dollars destinés à la construction du marché international de Kinshasa.

Il est reproché à Matata Ponyo et Christo Grobler les infractions notamment de détournement de 115.997.106 USD, destinés au parc agroindustriel de Bukanga-Lonzo, par : l’octroi des avantages financier, la surfacturation, la constitution de sociétés écrans et les détournements des procédures.

Le budget 2023 de la RDC s'élève à environ cinq milliards de dollars dont la moitié est financée par des partenaires de ce pays extrêmement riche en ressources naturelles.

Le produit intérieur brut (PIB) s'établit à quelque 40 milliards de dollars, presque dix fois moins que le Nigeria, première économie du continent.

Selon la Banque mondiale, le PIB par habitant est de 450 dollars par an et par habitant.

