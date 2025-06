Par Charles Mgbolu

La ville historique de Badagry à Lagos, capitale commerciale du Nigeria, a accueilli la quatrième édition du festival "La Porte du Retour", un événement annuel symbolique au cours duquel les membres de la diaspora d'origine africaine ont été accueillis par le même chemin que celui emprunté par leurs ancêtres pour quitter l'Afrique en tant qu'esclaves et rejoindre le monde occidental.

Cet événement de trois jours, du 19 au 21 octobre, a été marqué par l'arrivée de certains invités de la diaspora africaine sur des bateaux symbolisant le retour de leurs ancêtres emmenés lors de la traite des esclaves il y a plusieurs siècles.

Vêtus de tissus africains teintés, les invités de la diaspora ont marché le long de l'ancienne route des esclaves, longue de 1,5 kilomètre, jusqu'à l'océan. L'événement a également été célébré par les Nigérians sur les réseaux sociaux.

Julius Garvey, membre de la diaspora et fils du militant panafricain d'origine jamaïcaine Marcus Garvey, a déclaré : "Eh bien, c'était une expérience difficile et fatigante", en référence aux souffrances des Africains contraints à l'esclavage.

On estime qu'entre 10 et 28 millions d'Africains ont traversé l'Atlantique entre le XVe et le XIXe siècle pour être réduits en esclavage en Amérique et dans les Caraïbes.

Nombreux sont ceux qui estiment que l'événement "La Porte du Retour" est essentiel pour sensibiliser aux atrocités commises à l'encontre des Africains pendant l'esclavage.

Je veux comprendre ce que nos ancêtres ont vécu et toutes les expériences qu'ils ont vécues, c'est donc très important", a déclaré Rgarge Romero, un Africain d'origine espagnole qui a assisté à l'événement.

Après cette longue marche, ils ont été accueillis avec des boissons par la " Porte du Retour ".

Il s'agit d'un lien symbolique - économique, spirituel, émotionnel et physique. Ils veulent voir ce qu'ils peuvent faire sur le continent, par exemple en construisant un palais de la diaspora ici à Badagry. Il s'agit donc aussi d'investir sur le continent", explique Abike Dabiri, président-directeur général de la Commission nigériane de la diaspora.

Le festival est une tentative de recentrer les Africains de la diaspora sur leur pays d'origine.

