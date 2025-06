Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, s'est engagé mardi soir à mettre pleinement en œuvre l'accord conclu avec l'opposition dans le cadre d'une médiation internationale afin d'apaiser les tensions exacerbées par les élections contestées du mois de juin.

Dans un discours national, M. Bio a également affirmé la nécessité d'une révision du système électoral, qui fait partie de l'accord conclu par les deux parties au début du mois.

"La révision de nos systèmes électoraux est essentielle pour renforcer notre démocratie", a-t-il déclaré.

M. Bio, qui a été élu pour la première fois en 2018, a été réélu en juin avec 56,17 % des voix, selon les résultats publiés par la commission électorale - juste au-dessus des 55 % nécessaires pour éviter un second tour.

Manque de transparence

Les observateurs internationaux ont toutefois dénoncé des incohérences et un manque de transparence dans le décompte, ainsi que des actes de violence et d'intimidation.

Le principal parti d'opposition, le All People's Congress (APC), a contesté les résultats des élections présidentielles, législatives et locales du 24 juin et boycotte depuis lors tous les niveaux de gouvernement.

Le gouvernement et l'APC ont signé un accord la semaine dernière à la suite de pourparlers menés sous la médiation du Commonwealth, de l'Union africaine et du bloc ouest-africain de la CEDEAO.

L'APC a accepté de mettre fin à son boycott et de commencer à participer au gouvernement en échange de la fin des détentions et des poursuites judiciaires qu'il jugeait motivées par des considérations politiques.

Révision des élections

L'APC a également accepté de mettre en place un comité interpartis chargé de réexaminer les élections de juin avec les partenaires de développement.

"Alors que nous allons de l'avant, j'invite tous les Sierra-Léonais à adopter l'esprit d'unité et de réconciliation", a déclaré M. Bio mardi soir.

Il a exhorté les citoyens à mettre de côté leurs différences et à travailler ensemble.

"Les dispositions de cet accord de dialogue médiatisé recevront la plus grande attention de la part de mon gouvernement", a-t-il déclaré.

"Le gouvernement travaillera avec le principal parti d'opposition et tous les autres partis politiques pour s'assurer qu'il est pleinement mis en œuvre.