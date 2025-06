Par Johnson Kanamugire

Nombreux sont ceux qui ont été choqués lorsque, après plus de deux ans de fermeture des établissements d'enseignement due à la pandémie de Covid-19, une vague de rejet des diplômes et des qualifications obtenus par le biais de l'apprentissage en ligne et à distance est apparue dans un certain nombre de pays africains en raison de préoccupations liées à la qualité.

Comme dans d'autres parties du monde, la fermeture prolongée a vu les établissements d'enseignement supérieur publics et privés de toute l'Afrique adopter la nouvelle normalité : le passage à l'enseignement et à l'apprentissage en ligne dans ce que l'on appelle communément l'enseignement à distance en ligne (EADL).

Ce changement a effectivement supprimé les limitations géographiques de longue date à l'accès à l'enseignement universitaire, permettant aux gens - qui étaient largement bloqués chez eux à l'époque en raison des restrictions sur le continent - de suivre des cours dans les établissements d'enseignement de leur choix.

Pendant longtemps, ce privilège a été réservé à une poignée de personnes qui pouvaient se permettre de consacrer du temps et de l'argent à voyager au-delà des frontières pour assister physiquement aux cours dans les campus des capitales et des villes d'Afrique.

Cependant, ceux qui ont poursuivi leurs études dans ces conditions étaient loin de se douter de l'absence de reconnaissance mutuelle des qualifications académiques et des effets qu'elle aurait sur leur volonté d'appliquer les compétences acquises au niveau local après l'obtention de leur diplôme.

Le dilemme persiste

Nombre d'entre eux se sont retrouvés dans une situation inconfortable, les agences nationales d'accréditation émettant des doutes quant à la qualité de l'enseignement dispensé dans le cadre de cours en ligne et hésitant à approuver les diplômes obtenus pour trouver un emploi.

Pour beaucoup, le dilemme persiste à ce jour, et il met en lumière un problème de longue date qui hante un grand nombre de personnes, en particulier les jeunes Africains qui sortent des frontières de leur pays à la recherche d'opportunités éducatives dans l'espoir de faire une différence dans leur vie et dans leur communauté.

Pendant des années, les diplômés de cette éducation transfrontalière ont été confrontés à ce problème. La pandémie de covid-19 n'a fait qu'exposer son ampleur et, si rien n'est fait, de nombreuses autres personnes pourraient être touchées.

Cela fait presque dix ans que l'Union Africaine, l'UNESCO et d'autres partenaires ont commencé à engager, avec peu de succès, les gouvernements du continent à ratifier et à appliquer la Convention sur la reconnaissance des études, des certificats, des diplômes, des grades et autres titres de l'enseignement supérieur.

Adopté le 12 décembre 2014 à Addis-Abeba, l'instrument juridique continental est entré en vigueur cinq ans plus tard (15 décembre 2019) après avoir été ratifié par au moins 10 pays.

La plupart des pays disposant de cadres nationaux d'assurance qualité et de qualifications, il semblait simple d'harmoniser les normes et de les intégrer de manière qu'elles profitent à des millions de jeunes et d'autres personnes poursuivant des études sur le continent.

Une longue attente

Cependant, peu de progrès ont été réalisés depuis. Seuls 14 des États membres de l'Union Africaine ont à ce jour ratifié la législation. La convention n'a été ratifiée que deux fois au cours des quatre dernières années, par la Zambie et le Cabo Verde, respectivement en 2021 et 2022.

La ratification universelle et la mise en œuvre ultérieure par tous les États membres de l'UA permettraient de reconnaître les qualifications obtenues dans des établissements d'enseignement supérieur accrédités dans n'importe quel pays africain, y compris celles obtenues par le biais de l'apprentissage en ligne et à distance, ce qui permettrait aux diplômés d'exercer leur profession dans tous les domaines.

La lenteur des progrès en matière de ratification implique que même les habitants des États actuellement liés par la Convention pourraient devoir attendre plus longtemps pour bénéficier des avantages prévus par ses dispositions.

Cette situation perdure même à la lumière des conséquences sociales et économiques de la méfiance persistante des nations à l'égard de leurs qualifications en matière d'enseignement supérieur, et malgré les progrès réalisés par les nations sur d'autres fronts d'intégration tels que l'établissement de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) le 1er janvier 2021.

Une urgence

Ce nouveau marché continental aura besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour alimenter le commerce et l'industrialisation, et la reconnaissance mutuelle entre les acteurs de l'éducation pourrait permettre au continent d'y parvenir facilement, puisque les académies sont essentielles pour fournir le réservoir de talents nécessaires pour mener à bien la transformation socio-économique souhaitée.

Cette méfiance a même des répercussions considérables sur les efforts déployés par l'Afrique pour exploiter son énorme potentiel en matière d'économie de la connaissance. Elle restreint les choix de carrière de millions de jeunes qui poursuivent des études au-delà des frontières et constitue un obstacle à la mobilité académique régionale et à l'échange de compétences, autant d'éléments qui pèsent sur la qualité de l'éducation.

Les gouvernements africains doivent accélérer la ratification de la convention d'Addis-Abeba et la mettre en œuvre de toute urgence si le continent veut rattraper le reste du monde, s'attaquer à la parité de longue date en matière de qualité de l'éducation et à la fuite endémique des cerveaux.

La perturbation du secteur de l'éducation par la pandémie de Covid-19 a montré que les Africains aspirent à un environnement qui leur permette d'accéder aux possibilités d'enseignement supérieur sans limites géographiques.

Répondre à ce besoin devrait figurer sur la liste des principales priorités des hommes politiques africains à l'avenir.

Johnson Kanamugire est un journaliste rwandais spécialisé dans les sujets d'intérêt public.

Avertissement : les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.