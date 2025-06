Par Evarist Mapesa

Le lac Victoria, merveille naturelle aux méandres multiples, est autant une bouée de sauvetage pour des millions d'habitants de l'Afrique de l'Est qu'un magnifique plan d'eau entouré de collines ondulantes, d'une campagne tranquille et de villes et villages prospères.

Pendant des siècles, le plus grand lac tropical du monde a été une source de subsistance pour les habitants de la Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda, les aidant à gagner leur vie grâce à des activités allant de la pêche au transport.

Malheureusement, les forces de la nature se révoltant contre l'impact cumulatif des perturbations humaines, l'idylle a été rompue.

En février de cette année, le gouvernement tanzanien a imposé une suspension de 10 jours de la pêche dans le lac, en particulier pour les sardines et le Furu, au cours de chaque cycle lunaire, afin de permettre à ces espèces de se reproduire en nombre suffisant. Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de la réglementation introduite en 2009 pour mettre un terme à la dénudation des espèces aquatiques due au chalutage.

Selon une étude réalisée en 2018 par l'Organisation internationale pour la conservation de la nature (UICN), les trois quarts des espèces d'eau douce du lac Victoria sont menacées d'extinction en raison de la pollution de l'environnement et de la pêche excessive.

Les restrictions de pêche cycliques de 10 jours actuellement en vigueur signifient que les pêcheurs ne peuvent pas s'aventurer dans les eaux pendant 120 jours par an.

Alors que les défenseurs de l'environnement estiment que cette mesure contribuera à régénérer la biodiversité du lac, les pêcheurs des régions de Mwanza, Kagera, Geita, Mara et Simuyu affirment que l'interdiction périodique de la pêche a perturbé leur vie et leurs moyens de subsistance.

Une triste réalité

Un sentiment de découragement s'est emparé des plages de Bwiru et de Mswahili à Mwanza, dans le nord-ouest de la Tanzanie, qui font partie d'un centre de pêche destiné aux marchés nationaux et internationaux.

"Nous n'avons jamais vu le lac fermé. Nos aînés non plus. C'est notre seule source de revenus", explique à TRT Afrika Bilonse Peter, qui pêche dans le lac Victoria depuis 1982.

"Nous sommes surpris que le gouvernement pense que la fermeture du lac est une solution. Mais qu'en est-il de nous et des familles que nous devons nourrir ? Où allons-nous maintenant ?"

Robert Charles, pêcheur à Mswahili, est lui aussi confronté à un dilemme existentiel. "Je n'ai pas d'autre travail. C'est une question de survie", dit-il.

L'association des pêcheurs de Mwanza estime à 3 000 le nombre de familles de la région qui dépendent entièrement de la pêche pour vivre.

Selemani Alfonce, dont la famille fait partie, a dû réduire ses dépenses de première nécessité en raison de la baisse de revenus provoquée par la fermeture des activités de pêche pendant 10 jours chaque mois.

Des opinions contrastées

L'interdiction d'accès au lac Victoria pendant 10 jours par mois a-t-elle pour effet d'empêcher les pêcheurs de s'adonner à leurs activités ?

Il s'agit d'un sujet délicat, qui suscite des opinions divergentes de la part des différentes parties prenantes. Certains pensent que l'action du gouvernement contribuera à augmenter les prises à long terme, tandis que d'autres estiment que les dommages causés aux moyens de subsistance l'emporteront sur les bénéfices.

Samwel Nyerembe, l'un des partisans de la décision du gouvernement, affirme que l'interdiction a déjà aidé les poissons du lac Victoria à "se reproduire en abondance" au cours des derniers mois.

"Certaines espèces comme les sardines et les perches se développent plus rapidement que pendant la période où le lac n'était pas fermé aux pêcheurs", explique-t-il à TRT Afrika.

Selon M. Nyerembe, une comparaison des données à long terme de la période où le lac reste fermé et de la phase où les activités de pêche sont autorisées montrera la différence.

Christina Petro, une poissonnière, ne conteste pas les "bonnes intentions" du gouvernement en ce qui concerne l'augmentation du frai et de la disponibilité des poissons. Mais elle s'empresse d'ajouter que cela a mis des vies en danger.

"Dix jours, c'est trop, et je suis personnellement confrontée à de nombreux problèmes. Si je ne viens pas à Mswahili, je n'aurai rien. J'ai une famille, mes enfants étudient et je n'ai pas d'autre endroit où aller pour faire des affaires", explique Christina.

Elle estime que le gouvernement doit réexaminer la question et réduire la période d'interdiction.

Eva Mwasole, une commerçante qui achète du poisson sur la côte de Mswahili et le vend dans différentes régions de Tanzanie, estime que l'arrêt total de l'activité ne peut être bénéfique pour personne.

La position du gouvernement

Furah Bulongo, responsable de la pêche et de la gestion des ressources halieutiques du lac Victoria, cite l'article 66.1NN du règlement sur la pêche de 2009, qui stipule l'arrêt des activités de pêche pendant la période de pleine lune afin de réduire la pression sur le lac et d'augmenter le frai.

Selon lui, l'interdiction périodique a non seulement permis d'augmenter le frai et la taille des poissons, mais aussi de limiter les conflits entre les groupes de pêcheurs qui se relaient à la recherche d'espèces d'eau douce et de fruits de mer.

"La loi sur la pêche à la sardine est née d'une expérience. Si nous en voyons les bénéfices, nous pourrons essayer la même stratégie pour d'autres poissons comme la perche et le Sato", explique M. Bulongo à TRT Afrika.

"Si vous regardez la taille des poissons disponibles sur le marché, vous constaterez qu'elle a augmenté. Les restrictions sur la pêche permettent également à l'écologie du lac de se reposer. C'est quelque chose que nous essayons de réaliser depuis longtemps.