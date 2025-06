Le président de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), Wadi Jary, a été arrêté ce jeudi, sur fond d'une plainte portée à son encontre par le ministère de la Jeunesse et du Sport.

Le porte-parole du ministère Chokri Hamda a précisé, dans une déclaration à la radio locale "IFM", que l'affaire concerne le contrat conclu avec l’ancien directeur technique de la FTF, Sghaier Zouita. Le contrat ne serait pas conforme à la procédure administrative et de la législation tunisienne en vigueur.

"La fonction de directeur technique est régie par le décret n° 77-552 du 20 Juin 1977. Il doit être nommé par décret et non par contrat. La fédération n’a pas respecté la loi tunisienne… Le président de la FTF comparaîtra devant le juge d’instruction", a-t-il ajouté sans fournir de plus amples détails.

Il est à noter que de nombreux désaccords entre le président de la Fédération de Football et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguich, ont marqué le football tunisien.

Jary avait même, en novembre 2021, incombé au ministre des Sports la responsabilité de tout préjudice physique, matériel ou moral subi par lui-même ou à tout membre de sa famille.

